La pirámide perfecta

La reforma a la salud muestra el curso probable de las reformas sociales y económicas que propone el gobierno. Atrás quedaron reformas para resolver problemas, basadas en algo de evidencia, acordadas en el Congreso y con los partidos, y en las que servidores públicos contribuían en su diseño.



Además de que las propuestas de reforma son iliberales, anti-empresa, anti-competitivas y regresivas, su método de trámite ha sido simultáneo y congestionado y se han presentado sin orden y secuencia, como para aprovechar la congestión y diluir la capacidad de cabildeo de los intereses que afectan.



Más serio es que tramitarlas así permite que una injusta reforma pase, pues no valen controles institucionales, ni la opinión de la tecnocracia, ni la representación de los congresistas, ni los intereses que defienden legítimamente empresas, trabajadores o gremios en el Congreso. Menos importante aún es lo que diga la academia, lo que muestre la evidencia o lo que se concluya del debate razonado.



Solo consideren la de pensiones: es injusta con las mujeres pues reduce la probabilidad de que obtengan una pensión estatal y aumenta la edad para acceder al subsidio al adulto mayor si no logran una. Hoy una mujer que logra con su ahorro una pensión a los 57 años con 1.150 semanas de ahorro deberá esperar a los 62 para obtener un subsidio, o trabajar 150 semanas más para obtener la misma pensión de salario mínimo en el sistema estatal de reparto, lo que no sólo es improbable sino que lo lograría cuando tenga más de los 62.



Además, la reforma pensional es injusta con todos los jóvenes, pues les impone una carga tributaria insoportable sobre su trabajo hoy y mañana, para pagar nuestras pensiones, comprometiendo la estabilidad fiscal en el futuro cercano, cuando no estaremos todos muertos sino pagando más impuestos. También afecta la inversión al reducir el ahorro, y por allí el crecimiento, haciendo más grave el desbalance fiscal esperado.



Lo bueno de la reforma -los subsidios focalizados para los adultos mayores sin pensión, que llaman pilar solidario- no requiere el trámite del proyecto de Ley, basta con decisiones administrativas para hacerlo realidad, pero seguro está en ella para justificar el resto: el supuesto objetivo de “nivelar por lo alto”.



Sin duda sería justo y todos estaríamos mejor, si logramos los privilegios megapensionales garantizados para poquísimos en Colombia: favores que gozan hoy principalmente los que hacen parte de los regímenes especiales, maestros, militares, policías, congresistas y demás altos funcionarios del Estado.



Con su retórica y método de trámite, exitosamente el gobierno ha vendido a la clase media que todos pueden llegar a tener esos privilegios subsidiados, sin necesidad del ahorro. La idea popular del progresismo sin la paga: que los impuestos para financiar esas pensiones los paguen los hijos de los otros. La pirámide perfecta. Sin restricciones.



JORGE RESPREPO

​Profesor de economía de la Universidad Javeriana

@jorgearestrepo