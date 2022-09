La reforma del atraso

No hay nada más incoherente que hablar de buscar convertirnos en una Sociedad del Conocimiento y, al mismo tiempo, castigar en una reforma tributaria sectores considerados como pilares fundamentales para el desarrollo de una Economía del Conocimiento que, obviamente, hacen parte o nos pueden conducir a la tan cacareada Sociedad del Conocimiento. No creo que estemos o podamos llegar a una Sociedad del Conocimiento, pero eso es tema de otra columna.



El presidente Petro y su equipo de gobierno hablan mucho de algo que los economistas llaman “la maldición de las materias primas” y es, en el caso colombiano, la dependencia de minerales no renovables que generan una muy importante porción de los ingresos fiscales de la nación y que, obviamente, por más cuidados que se tengan, propician un deterioro ambiental amén de no contribuir, en toda la cadena de producción, con la mitigación del Cambio Climático al que está llamada toda la humanidad.



No soy experto en temas tributarios. Hago la salvedad. Soy un humilde catedrático de provincia que se ha dedicado los últimos veinte años de su vida a leer, investigar, analizar y escribir acerca del impacto de las Telecomunicaciones y las TIC en nuestra vida y acerca de las políticas públicas para dicho sector que hoy, gústenos o no, son el eje transversal del desarrollo de cualquier comunidad. La pandemia del Covid 19 lo demostró. Una comunidad con mala conexión a Internet y sin las habilidades y competencias digitales necesarias para enfrentar el confinamiento, fue y fueron comunidades y personas que se atrasaron y retrocedieron, en muchos sentidos. En especial, los niños y jóvenes que terminaron desertando de las escuelas por no poder conectarse para cumplir con sus deberes académicos.



Colombia tiene un vigoroso sector de desarrollo de soluciones de software que representó el 2.9% del PIB en 2.021 y que cuenta con FedeSoft, uno de los gremios más dinámicos de nuestra economía, con 560 afiliados que representan una parte considerable de las empresas que se reconocen de TI en el país, calculadas en 10.000 empresas (95% Mipymes), que generan ingresos por 29 billones de pesos y brindan 175.000 empleos de calidad.



FedeSoft se siente tan golpeado por la Reforma Tributaria que Ximena Duque, su presidenta actual, me autorizó a decir que si sale tal cual como está, la mayoría, si no todas, de las empresas agremiadas, las más importantes del país, se irían para otros destinos donde haya una cultura tributaria y fiscal que auspicie el desarrollo de la Economía del Conocimiento. ¿Y luego eso no es lo que el presidente Petro quiere para abandonar las actividades extractivistas? No entiendo.



El otro sector que se siente muy golpeado con la Reforma Tributaria presentada al Congreso de la República es el de las aplicaciones y plataformas digitales y cuyo gremio es Alianza IN y su presidente es José Daniel López. Según un estudio de Fedesarrollo, las plataformas digitales de mensajería, domicilios y movilidad generan oportunidades de ingresos para cerca de 150 mil colaboradores, que constituyen el 0,7% de la población ocupada del país, lo cual no es desdeñable. Y la preocupación del presidente del sector es una discusión a nivel mundial acerca de algo que llaman presencia económica significativa que no es otra cosa que un nuevo impuesto para las plataformas digitales, que no son empresas colombianas, pero que tienen una operación muy importante en el país. Aquí hay startups colombianos como Rappi o Merqueo pero también está Uber y Netflix y muchas más.



Le consulté a Freddy Vega, de Platzi, su opinión: “La reforma tributaria tiene un efecto secundario contra el emprendimiento tecnológico que quizás el gobierno no ha visto. Nos volveríamos el primer país en poner un impuesto al valor teórico de una compañía cuando levanta inversión, en vez de tasar el capital que genera. Al hacerlo, haría imposible que emprendedores que no vienen de familias de dinero emprendan y levanten las rondas que típicamente han permitido que existan empresas como Platzi, Trii, Laika, Liftit, Rappi, Bold, Robinfood, Nubank, Addi, Treble, Trii entre muchas otras”.



Creo, sin meterme en honduras fiscales que, repito, no es mi área, el gobierno nacional debe ser más coherente con su discurso. Si van a iniciar el desmonte de las actividades extractivistas y van a auspiciar una economía del conocimiento, lo primero que deben es hacer es apoyar estos sectores que generan esas dinámicas virtuosas de I+D y generan empleo y riqueza.



Le sugiero, de manera respetuosa, al equipo de gobierno del presidente Petro mirar el ejemplo de Israel, la llamada nación startup. En Israel hay 7.000 startups y 20 unicornios con 9 millones de habitantes. Colombia con 50 millones solo tiene dos unicornios y uno no nació aquí así sea de un colombiano.



En fin, entiendo los problemas fiscales del país pero que esta no sea la reforma del atraso, por favor.



NICOLA STORNELLI GARCÍA

Analista e Investigador de Tendencias Digitales. Columnista de Portafolio y colaborador de EL TIEMPO y de DPL News

Twitter @puertodigital