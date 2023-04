La reforma pensional que necesita Colombia

Debería ser sencillo; al final es sólo una cuestión de aritmética.

¿Cómo diseñar un sistema de ahorros pensionales para que todos los asalariados puedan recibir algún ingreso cuando tengan poca capacidad para seguir trabajando? La Ley 100 de 1993, con la creación de los fondos privados de pensiones ha sido una respuesta válida y probadamente efectiva.



Las AFPs tienen 18,3 millones de afiliados, quienes cumpliendo con los requisitos lograrán pensiones, en la práctica, de entre el 30 y 50% del salario devengado durante los últimos años. Las pensiones que entrega son enteramente producto de los ahorros (obligatorios) de cada afiliado y de sus rentabilidades. Los ahorros existen, son reales y administrados profesionalmente.



Estas pensiones no tienen ningún subsidio y, con un esquema de solidaridad debidamente financiado, protegen a quienes hayan cotizado sobre menos de 1,5 salarios mínimos. Son el máximo grado de equidad, precisión, transparencia y sostenibilidad.



Desafortunadamente, los objetivos de la Ley 100 no se cumplieron a cabalidad. El llamado RPM nunca desapareció, continuó entregando pensiones más altas que las AFPs, gracias a gigantescos subsidios del erario público y, peor aún, permitiendo el traslado de los afiliados de las AFPs al RPM para aprovecharse de estos subsidios.



Como el RPM no tiene ahorros hace décadas y paga las pensiones con las cotizaciones de los empleados actuales (tal y como cualquier esquema piramidal) y como las pensiones que entrega tienen poca relación con el historial de aportes de cada afiliado, es difícil estimar el monto total de ‘regalo’ que cada pensionado recibe.



Sin embargo, es claro que los $10 - $15 billones anuales de subsidio que proporciona Colpensiones están dirigidos en 80% a 250 mil pensiones más altas, con subsidios per capita de entre $20 y $180 millones anuales.



Esta injusticia es lo primero que una Reforma Pensional debe corregir, obligando a todos los trabajadores formales a afiliarse a las AFPs sin opción de cambiar al RPM y redirigiendo los subsidios para beneficiar a quienes no tengan acceso a una pensión. Con $15 billones anuales se puede dar pensión mensual de $250 mil a 5 millones de personas, más que triplicando de tajo la cobertura pensional.



Colpensiones se debe concentrar sólo en atender el segmento de la población que no tiene acceso a una pensión formal y, para cumplir esta labor satisfactoriamente debe mejorar en su eficiencia y capacidad administrativa. Es el segundo elemento para una Reforma. La entidad actualmente tiene 6,8 millones de afiliados y 1,57 millones de pensionados.



Con casi 4,5 afiliados por pensionado se podría esperar que Colpensiones estuviese casi equilibrado en caja (aunque sus pasivos crezcan exponencialmente), entregando en mesadas pensionales un monto total similar al recaudado en cuotas de los afiliados. Pero no es así. Sus costos de funcionamiento son tan onerosos que más de la mitad del presupuesto de Colpensiones viene de la nación. La burocracia de la entidad, más que administrarlos, se consume los recursos.



LOUIS KLEYN

Consultor empresarial.