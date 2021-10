La tarea de exportar

La semana pasada el Dane publicó las cifras de exportaciones correspondientes a agosto pasado. Las ventas externas de Colombia aumentaron en 28,4 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, jalonadas por los hidrocarburos y con un positivo crecimiento de productos agropecuarios y manufacturas. La senda de la reactivación económica también se está reflejando en el comercio exterior.



Este año 2021 de la reactivación ha registrado dinámicos de crecimientos de exportaciones no tradicionales como, por ejemplo, la leche y sus derivados (130,3 por ciento de aumento en ventas), carne bovina (103,9 por ciento), limón Tahití (75,6 por ciento) y aguacate Hass (84,9 por ciento). Evidentemente en términos de ingresos, estos nuevos productos aún están lejos del peso del petróleo, pero son esfuerzos que deben protegerse y fortalecerse.



Si bien en comparación con niveles prepandemia las exportaciones aún no alcanzan las cifras que tenían en 2019, la recuperación de la senda exportadora no solo es buena noticia sino una razón más para profundizar en esta tarea pendiente de la economía colombiana. Es perentorio acelerar en lo posible la implementación del paquete de las 30 recomendaciones de la Misión de Internacionalización, recientemente publicada por el Gobierno Nacional.



Hoy, con sonoras alertas para el comercio global como la crisis de contenedores y los aumentos en los fletes que ya golpean a América Latina, gana peso el llamado a un compromiso del más alto nivel institucional en remover las trabas, superar los obstáculos y reformar las falencias estructurales que mantienen a la economía colombiana, aun muy lejos de su potencial exportador.



Ya es momento de que los aspirantes presidenciales para los comicios del próximo año empiecen a reaccionar sobre estas recomendaciones y su visión de la política de comercio exterior del país.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda