La treintañera

Dicen que los treinta son los nuevos veintes, porque la gente vive más y porque asumen responsabilidades diferentes como estudiar más y no tener hijos, como le está pasando al país y a su Constitución.



Nuestra Carta es una de las innovaciones políticas más poderosas que ha habido, pero como dijo Fernando Carrillo a la 'BBC', “las constituciones no cambian las realidades como el toque del rey Midas; son como los huesos del Estado: necesitan la musculatura de las instituciones para comenzar a cambiar las realidades”.



El Banco de la República, su independencia, el freno de la inflación de 30% a 3% anual y su continua defensa a poder adquisitivo de los colombianos, es quizá el aporte más grande a la economía y al bolsillo de los hogares. Por esto suenan un poco descabellados los continuos ataques que ha recibido en los últimos meses por parte de sectores políticos, proponiendo (y casi exigiéndole) que haga cosas que no se deben hacer o como no se deben hacer, restándole popularidad al Banco, como si se quisiera debilitar: pide lo imposible, para que más personas sientan que no quieren ayudarlas. Afortunadamente, la institución y su gerente Leonardo Villar se ha mantenido al margen del debate y continúan con su labor, y no dejaremos que lo debiliten.



El artículo 78 sube a nivel constitucional los derechos de los consumidores, cosa que muy pocas constituciones en el mundo lo hacen; aunque el Estatuto del Consumidor solo vino a ser ley en 2011 y entrar en vigencia un año después, gracias al trabajo del entonces Senador Simón Gaviria. El avance que se ha logrado en la defensa del consumidor y el apoyo a su educación es tan importante que el actual Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, terminará su periodo como uno de los funcionarios públicos que más ha defendido al consumidor en la historia y una SIC focalizada en el tema.



Desde hace 30 años somos un Estado Social de Derecho, así algunos crean o interpreten que somos un Estado Social de Derechos; quizá esto se deba al articulo 90, que dice “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, abriendo una puerta al infinito, llenando al Estado de demandas y poniendo a los funcionarios públicos en una situación muy compleja.



Dije que nuestra Constitución tiene un desequilibrio al listar 43 derechos y solo 4 deberes y Paola Cadavid, de la Corporación Bienestar, nos recuerda que “cada derecho implica un deber”, como el derecho a la vida, implica que debemos respetar la vida del otro y vivir bien la nuestra.



Mucho se puede decir de esta treintañera, como la impertinencia de decir su edad, pero en este espacio no lo permite, por eso solo diré: Gracias, y que me comprometo a seguirla respetando y hacerla cumplir.



CAMILO HERRERA MORA

​Presidente, junta directiva de Raddar