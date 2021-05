La última oportunidad de la 'naranja'

Este 21 de mayo, en el Día de la Afrocolombianidad, Iván Duque anunció el nombramiento de Angélica Mayolo como la tercera ministra de Cultura en igual número de años de su administración. Mayolo viene de desempeñarse como presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura y se convierte en la más joven del gabinete.



Remplaza a Felipe Buitrago, co-creador con el primer mandatario de la llamada 'economía naranja' y quien solo alcanzó a estar unos pocos meses en el cargo. Precisamente la nueva encargada de la cartera cultural enfrenta el reto de política pública que sus dos antecesores no pudieron consolidar: traducir a la realidad la agenda conceptual “naranja” como uno de los sellos de la gestión del presidente Duque.



El momento que atraviesa esta agenda no es el mejor. De acuerdo con el cuarto reporte del Dane sobre economía ‘naranja, en años recientes la participación de estas actividades en el valor agregado total ha venido disminuyéndose. De hecho, en 2019, un año antes de la pandemia, las exportaciones ‘naranja’ cayeron en un 8,7 por ciento frente a 2018.



La pandemia golpeó con severidad la rama de actividades artísticas, culturales, de recreación y entretenimiento. Entre enero y septiembre de 2020, el empleo ‘naranja’ experimentó una caída de 11,9 por ciento, y en el caso específico de industrias culturales, 25,5 por ciento.



La nueva ministra será la protagonista de la última oportunidad de esta agenda ‘naranja’ de ganar su lugar dentro de los logros del gobierno Duque. Las credenciales gerenciales y ejecutivas de Mayolo, así como su experiencia con el emprendimiento cultural urbano como secretaria de desarrollo de Cali son una buena carta de presentación en esa dirección. El sector cultural y artístico necesitan experimentar su propia y particular senda de reactivación. Ojalá la llegada de una nueva ministra joven, afro y ejecutiva salve la ‘naranja’.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

Director de Portafolio

En Twitter: @pachomiranda