Las barreras de entrada a la Bolsa

El mercado accionario colombiano ha venido evolucionando en muchos aspectos. Desde el punto de vista netamente operativo, pasamos del sistema de transacción presencial a los sistemas digitales y remotos que permitieron concentrar la actividad bursátil nacional en una sola bolsa. Este solo hecho amplió el tamaño total del mercado al permitir que todos los inversionistas tuvieran acceso a todas las ofertas de venta y de compra del mercado.



Paralelamente, y de manera contra intuitiva, los costos de transacción han aumentado de manera importante por el avance que han experimentado los controles y servicios bursátiles. Ya no se entregan títulos físicos a los accionistas si no que se crea el depósito centralizado de valores donde se lleva el control de la titularidad de las acciones de manera digital lo cual genera mayor seguridad y mayor facilidad para transar las acciones, pero que a su vez genera mayores costos para los inversionistas. También se generan nuevos costos con la creación de nuevas entidades regulatorias y de control, y con el requerimiento de mayores controles internos en las sociedades comisionistas de bolsa (SCB). Naturalmente, todos estos costos les son trasladados a los inversionistas por la vía del cobro de las comisiones de compra y de venta de acciones. Estos costos, pueden ser fijos o variables, lo cual ha llevado a que las SCB establezcan comisiones variables con un valor mínimo.



Estas comisiones fijas por operación, independiente del valor de la misma, se constituyen en una barrera en el acceso al mercado accionario de los pequeños inversionistas pues pueden pesar mucho en el valor invertido y deben primero recuperar estos costos por la vía de valorización de sus acciones antes de poder empezar a tener ganancias, sin olvidar que en la venta también se aplicarán nuevas comisiones.



Conscientes de que estas barreras limitan el acceso al mercado accionario, las SCB han venido tomando medidas para mitigar el impedimento. Así se han creado las plataformas de transacción digital que permiten a los inversionistas operar en el mercado aún desde sus teléfonos celulares sin la participación del llamado corredor de bolsa, quien de por sí se constituye en el generador de gran parte del costo variable en la comisión y por lo tanto tiende a desaparecer.



Muy recientemente, una Sociedad Comisionista de Bolsa, Acciones y Valores S.A., una plataforma, TRII, y las compañías del Grupo Argos lanzaron una estrategia para atraer a los pequeños inversionistas a invertir en acciones bursátiles reduciendo el valor de las barreras antes mencionadas. Esto parece ser una buena idea y, de serlo, será seguida y mejorada por otras SCB.



Todo parece bien, lo que me incomoda es la oferta por un día de hacer transacciones de compra de acciones, sin cobro de comisión, de solo tres compañías inscritas en la bolsa, a saber: Grupo Argos, Celsia y Cementos Argos. Yo entendería la oferta si fuese para todas las acciones como una forma de promover el mercado accionario, pero hacerlo solo para algunas no promueve el mercado si no que promueve la inversión solo en esas tres empresas con el cuestionable argumento del no cobro de comisiones. Pero claro está que esta es solo mi opinión pues no he visto ninguna manifestación de AMV ni de Superfinanciera.



PAUL WEISS SALAS

​Experto en operaciones bursátiles

