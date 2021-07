Desde este lunes, fin del período vacacional de mitad de año, el Ministerio de Educación oficializó el regreso de la presencialidad en los colegios y jardines infantiles. Las autoridades educativas están implementando el marco de reapertura de distintas actividades económicas y sociales, que incluyen las clases presenciales bajo protocolos de bioseguridad.



Han sido más de 15 meses en que un porcentaje importante de los 9,7 millones de estudiantes ha estado alejado de las aulas educativas y, en el mejor de los casos, han asistido a clases virtuales. No obstante, la virtualidad no es un sustituto en el proceso de aprendizaje y socialización que los niños y los adolescentes experimentan en la educación presencial. A lo anterior se añaden los rezagos de cientos de miles de estudiantes que carecen de los medios y la conectividad para siquiera poder recibir las clases virtuales de manera adecuada.



Por meses se ha presentado un intenso debate entre los maestros sindicalizados y otras asociaciones y expertos sobre la urgencia del retorno a las clases presenciales. Los sindicatos de profesores públicos siguen resistiendo el regreso a las aulas a pesar de la vacunación de 295 mil personas del sector e incluso en medio de convocatoria a marchas y presencia en peligrosas aglomeraciones.



Es evidente que no todas las instituciones educativas del país están hoy listas para incorporar los protocolos de bioseguridad requeridos por las autoridades sanitarias. Asimismo, muchos padres de familia seguirán con el temor de enviar a sus hijos de nuevo a las aulas presenciales. No son pocos los obstáculos que se deben superar para el retorno a las clases pero ese es el camino inevitable y el Gobierno Nacional y los locales deben empezar a dar los pasos en esa dirección.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda