Las estadísticas del rebote

El pasado viernes el Dane publicó su reporte del Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) del mes de abril. La actividad económica del país registró un crecimiento del 28,7 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Para el cuatrimestre enero- abril de 2021 este indicador reporta un 6,8 por ciento de aumento mientras que en el mismo período del 2020 la caída fue de 4,83 por ciento.



Estas estadísticas reflejan un comportamiento positivo de la economía nacional a pesar de los cierres y medidas restrictivas durante abril. No obstante, constituyen un buen ejemplo para advertir la necesidad de tener una lectura más ponderada de estas señales de reactivación. Se trata del efecto base, es decir, el punto donde se inicia la medición influye en la magnitud del crecimiento por razones matemáticas.



En otras palabras, cuando la base de comparación es baja existe el riesgo de que un porcentaje alto sea el reflejo más de la dimensión del desplome experimentado en 2020 que del dinamismo en la recuperación. Es precisamente el caso de este último dato del ISE en el que se comparan las actividades de una economía confinada de abril de 2020- el peor mes registrado en la historia reciente- con las actividades de la economía abierta de abril de 2021, aún con cierres y restricciones.



Esta no es una advertencia que solo se aplique a las estadísticas de Colombia. Un reciente editorial del diario inglés Financial Times advertía sobre la interpretación cuidadosa de las estadísticas post-covid en las economías desarrolladas. Sin embargo, invitar a una lectura más detallada de estos datos no implica desconocer la ruta de reactivación que la economía colombiana ya transita. Al contrario, ayudará a separar el rebote estadístico de una experiencia tangible de crecimiento. En especial, ahora que la reapertura de las ciudades, el avance en la vacunación y el mejoramiento de las condiciones externas está empujando un mayor optimismo en los pronósticos del PIB nacional para 2021.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda