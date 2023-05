Las fracturas de las dos Colombias

Las zozobra permanente que sentimos muchos colombianos en estos meses con el agitar político se debe a la falla tectónica social entre las dos Colombias.



No es solo aquí; el mapa donde ganó las elecciones Petro no es diferente a la de otros países donde ciertas poblaciones se sienten excluidas, desarraigadas o amenazadas en su economía (o empleo), o cultura. Pero superponer esos mapas regionalmente indica que la geografía -y la raza, como afirma el columnista y analista político Álvaro Forero- ha sido el destino de estas poblaciones, un destino que no debería ser. Estados Unidos se demoró 100 años hasta que Kennedy pasó el Civil Rights Act 100 años después de la abolición de la esclavitud. Con razón se preocupa Jorge Iván Gonzalez sobre la base económica del litoral Pacífico: ¿Cómo se va a transformar? ¿En qué? ¿Para lograr ingresos medios a toda su población desde el Río Mira hasta el Darien?



Son pocas las economías homogéneas con territorios vastos -y no se diga complejos- como el colombiano. Portugal, Holanda, bueno se salen del mapa de menciones por ser pequeños desarrollados; Uruguay y Costa Rica son como ellos, mejores ejemplos: pequeños, muy democráticos y con geografías bastante homogéneas.



Pero Francia y Alemania -claro después de siglos y siglos- son desarrollados homogéneamente y con geografías relativamente fáciles. No así Brasil o Estados Unidos. Un poco más Argentina. Pero basta ya de ejemplos: Colombia son las 5 o 6 regiones de alta complejidad geográfica en las cuales habitamos 3 o 4. Y en todas ellas está la brecha urbano-rural, parte del inicio del boquete entre esas dos Colombias. Ya habíamos tocado el tema antes aquí desde la perspectiva urbana.



Esa falla tectónica del urbano que olvida (quiere olvidar) lo rural hizo ganar el Nó; lo quiere olvidar pues allá no hay sino pobreza y olvido. Es la que se sienta con desdén en un escritorio del Estado en Bogotá a trazar políticas para los territorios -sin conocerlos, apreciarlos, entender sus consecuencias-. Es la promotora de la brecha en educación, en ingreso, en calidad de vías terciarias, en interés por el desarrollo de Los Llanos, la 3a frontera agrícola en el mundo por cultivar sin deforestar.



Es una falla tectónica cultural, y política. El “deje así”, impide el tratamiento igualitario, imposibilita la acción afirmativa hacia la Colombia profunda. Y genera estupor ante las reformas propuestas, no sin razón para la Colombia urbana y moderna.



Pero es esa Colombia urbana y moderna en muchos casos ya del 2o mundo la que tiene que hacer el strecht a la Colombia rural, lejana, no conocida. Y mientras no apaguemos el fuego emocional a lo que se oye a veces -hoy anacrónico-divertidamente- como el ‘Farc Santos’, etc. y entendamos las condiciones de vida de la gente en lo exo-urbano, no avanzamos por ello hacia la Colombia del consenso que como dice el profesor Fernando Cepeda, funciona también en lo político y por ende en tantas otras áreas. La Colombia del consenso sin las disparidades regionales, raciales, étnicas y rurales. No es con barita mágica, pero hay que iniciar la tarea.



CARLOS ENRIQUE CAVELIER

​carloscavelier@gmail.com