Las palabras tienen poder. Esta frase que parece un cliché y suele pasar desapercibida, alberga una profunda verdad.



Es increíble, pero en pleno Siglo XXI, en el momento en que más información tenemos a mano, y cuando mayores avances hemos tenido en ciencia y tecnología, seamos más desinformados y cándidos frente a las decisiones que tomamos.

Este aumento en la cantidad, que no la calidad de la información, la ausencia de investigación y profundización, y el hecho de que las nuevas generaciones se quedan en titulares, videos y no lean más de 240 caracteres, representa un gran reto que es la toma de decisiones políticas, de consumo y educativas, que pueden poner en riesgo el bienestar alcanzado hasta el momento.



En el marco de esta puja información-calidad, escuchamos reiteradamente el término ‘narrativas’. Este no es un asunto menor, y hoy vemos cómo las mal llamadas narrativas posicionan mensajes, ideas y rumores que terminan por inclinar las balanzas de la opinión, la política y la economía.

​

Esas narrativas han sido tan poderosas que han logrado imponer gobiernos, y afectan los pilares de la ciencia, la racionalidad y la justicia. Las opiniones basadas en contenidos, ausencia de datos, medias verdades y mensajes grandilocuentes sin sustento, han llevado a incautos a enfrentarse a la institucionalidad, desafiar el estado de derecho, afectando así el interés general.



Lo que veíamos con sorpresa desde la atalaya, con la falsa superioridad moral y cultural que nos caracteriza cuando juzgamos a naciones más desarrolladas, pero menos carretudas que la nuestra, hoy nos pasa factura y hace estragos en nuestra débil nación, afectando los pilares de nuestro estado.



La narrativa de un ‘estallido social’, no fue otra cosa que una acción subversiva coordinada y financiada para desestabilizar un gobierno y posicionar un proyecto político.

Las ‘primeras líneas’, alabadas torpemente por políticos y gobernantes, y financiadas por otros, no fueron otra cosa que grupos instrumentalizados para vandalizar, destruir y aterrorizar ciudades enteras.



Las víctimas atribuidas a las fuerzas militares y de policía, en realidad perecieron a manos de criminales por ajustes de cuentas y otras acciones delictivas de las cuales fueron parte.



Hoy cuando hemos logrado ‘El Gran Escape’, como lo reseña el Premio Nobel de economía Angus Deaton, tenemos mandatarios que sin sonrojarse viajan por el mundo hablando del apocalipsis, utilizando el medio ambiente como estandarte político, y posicionando narrativas sin sustento técnico ni fáctico, con el único propósito de encontrar en audiencias desinformadas y superficiales, receptores de mensajes sin sentido y discursos deshilvanados.



Ese afán de valerse de todo, sin fondo, pero con formatos y colores, esta semana nos llevó al ridículo máximo de irrespetar nuestra venidera fiesta nacional, convirtiéndola en una secuela de la película Barbie, en este caso protagonizada por un Jefe de Estado y su Vicepresidenta, quienes al parecer viven en un mundo de fantasía como la muñeca estadounidense, tamaña desfachatez y caricatura a la que hemos llegado.





ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

Director General De La Espriella Lawyers.

andresbarretog@gmail.com​