Las opciones de Venezuela y Chile

Este 21 de noviembre, se celebran en América del Sur dos elecciones claves para el futuro geopolítico de la región. Por un lado, los venezolanos irán a las urnas para elegir a sus mandatarios regionales, mientras que los chilenos tendrán sus comicios presidenciales y legislativos.



En el país vecino el régimen de Nicolás Maduro no está en juego ni está amenazado por una oposición dividida. Su mapa político regional seguramente continuará con mayorías chavistas y con algunas victorias donde los opositores cuentan con tradición. Las condiciones para su regreso a los comicios no son las más democráticas, ni libres ni justas.



A pesar de ello, lo más probable es que los resultados serán instrumentalizados por el chavismo para fortalecer su postura internacional y cualquier intento negociador. No obstante, las alternativas contra Maduro por fuera de las elecciones tampoco han sido exitosas. A lo anterior se debe sumar la dificultad para estimular una activa participación de los votantes, cuya abstención termina por favorecer el statu quo madurista.



En Chile, sus ciudadanos llegan a estas elecciones, tras dos años de descontento y protestas y en medio de los debates para la nueva Constitución que reemplace la de la era de Pinochet. La fácil contienda que los opositores al gobierno de Sebastián Piñera esperaban ante el malestar y la pandemia no se ha presentado. Con probabilidades de pasar a una segunda vuelta están Gabriel Boric, candidato de la izquierda radical, y José Antonio Kast, de la derecha dura.



Las visiones económicas de ambos aspirantes no se compadecen con las políticas que convirtieron a Chile en un ejemplo regional. Las protestas demostraron las falencias de ese ‘modelo’ en pensiones, seguridad social y expectativas de los jóvenes y de clases medias. Atender a esas fallas no necesariamente implica abrazar propuestas extremas tanto de izquierda como de la derecha.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda