Una vez que esta semana se cumplió el primer mes de guerra en Ucrania, aún es muy difícil calcular el impacto real que acabará teniendo ese conflicto no solo para la economía mundial, sino también para Latinoamérica y Colombia. Por supuesto, el efecto vía mercados como el del petróleo y otros ‘commodities’ fue inmediato, para bien o para mal, al igual que otros indicadores como el precio del dólar o las acciones de diversos sectores.



No obstante, en medio de esa incertidumbre, ayer la ONU dio unas de las primeras luces sobre el alcance real de esta guerra. Según su agencia para el comercio Unctad, el conflicto iniciado por Rusia sobre su país vecino le restaría al menos un punto al crecimiento económico global y tres décimas al esperado para América Latina. Es decir, la región tendría un alza este año de 2,3 %.



Eso sí, la ONU destaca aparte que los exportadores de materias primas y productos energéticos sí podrían, por el contrario, registrar una mejora en sus perspectivas de crecimiento por los mayores ingresos esperados. Si bien no menciona el dato concreto de Colombia, pone el ejemplo de Argentina, al cual le aumentó su previsión en 1,7 puntos porcentuales frente a la última medición.



Pero más allá de eso, la ONU es clara: los países emergentes tendrán mayores dificultades en temas de suministro de alimentos, pérdida de poder adquisitivo y, por supuesto, una recuperación menos vigorosa en el mundo de la que se esperaba en la época pospandemia.



Estas son las primeras consecuencias del conflicto en el vecindario. Por eso, pese a que Colombia puede verse beneficiada, esa posible ‘bonanza’ en varios sectores no debe malgastarse, sino tratar de aprovecharla en caso de que el impacto pronto se torne negativo.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda