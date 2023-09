Las siglas y cifras de las becas

Ser Pilo Paga (SPP), Generación (GE), Universidad en tu Territorio (UtuT) y Bonos Escolares (BEs) son algunas de las siglas de las becas para Educación Superior en Colombia; esta última una propuesta que se tomó con mucha -demasiada- preocupación por Fecode. Tanto alboroto generó que apareció como la razón del paro nacional de un día el miércoles 30 anterior.



Pero varias han tenido detractores: SPP fue una genial iniciativa del profesor uniandino, Roberto Zarama (qepd), y llevada muy rápidamente a la práctica por el segundo gobierno Santos en el 2014. Logró llevar gratis cerca de 40.000 niños de estratos 1 y 2 a las mejores universidades del país; las mayores críticas es que no logró generar incentivos para llevarlos también a las públicas pero con el detractor que los que abandonaban quedaban con una deuda pendiente con el Estado. Pero al decir de alguno se logró crear casi una Universidad Nacional en 4 años.



La evaluación efectuada por Juliana Londoño Vélez profesora de economía de UCLA, destaca que “la evidencia empírica sugiere que SPP es un programa exitoso: mejoró sustancialmente la probabilidad de matricularse en la educación superior entre los bachilleres de bajos ingresos y mejor desempeño en la prueba de Estado.



Los datos son contundentes: de no haber sido por SPP, éste grupo selecto de estudiantes se hubiera quedado excluido del sistema de educación superior de calidad en el país. El programa, al basarse en el mérito y no en el asistencialismo”. El Gobierno Duque revirtió fugazmente SPP por Generacion E con una propuesta que incluía la educación pública y logró su meta de 320.000 becas, así no fueran totales.



La senadora Paloma Valencia, que tiene ideas ágiles y profundas propuso la creación de bonos escolares para que estudiantes del sistema público que quieran pasar al privado. Ahí fue Troya para que Fecode se haya declarado en Paro.



Si hay mucha suspicacia en el sindicato de maestros por la privatización y desconfianza en lo no público, pero no es general. Dónde ha habido intervenciones exitosas de ONGs al final del día, militantes de Fecode ha entrado por todo el país a hacer parte de los programas. Es decir ha prevalecido la discusión y la razón del famoso ‘LQF’ Lo Que Funciona bien.



El Gobierno Petro quiere abrir a través de su programa Universidad en tu Territorio 500.000 cupos adicionales en las Universidades Públicas en el cuatrienio lo cual es urgente para subir la tasa de acceso a niveles que demanda el país a un 62%; el tema aquí tiene dos aristas, la imposibilidad de la educación superior pública de abrir por sí misma y sola ese número de cupos y que alguna parte importante de esa cifra vaya a técnicos y tecnológicos como debe ser o es en países tan avanzados como Suiza o Alemania.



Al final del día es importante destacar que ha habido avances importantes en el cubrimiento en educación superior en Colombia. Solo en el 2001 la tasa era del 17%. Hoy se aspira a que llegue al 62% en el 2025.



Por ello este cuarto de siglo más de un millón de jóvenes adicionales han accedido a un título universitario. La matrícula de 11o grado es alrededor de medio millón y ese 62% nos llevaría a 310.000. Quedan 190.000 niños al año por fuera todavía.



CARLOS ENRIQUE CAVELIER

​carloscavelier@gmail.com