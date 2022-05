¿Ley en el papel?

Una de las noticias más importantes de los últimos días en el ecosistema de las criptomonedas es, sin lugar a dudas, la aprobación en la República Centroafricana de una ley que hace obligatorio el uso y aceptación de bitcóin como medio de pago en todo su territorio, siendo el segundo país que adopta al bitcóin como moneda de curso legal, siguiendo en esta forma los pasos dados por El Salvador el año pasado,



Mientras algunos expresan su complacencia por esta decisión, que implica mayor independencia del dólar, de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, otros se preguntan cuál es el papel que ella podría tener en su propia economía y en el mercado de bitcóin. En primer lugar hay que tener en cuenta que se trata de un pequeño país sin salida al mar, que logró su independencia en 1960, ha estado sumido a dos guerras civiles y es uno de los más pobres del mundo. Ello hace que sus servicios de telecomunicaciones e Internet estén menos desarrollados que en otros países del mundo. Mientras en países europeos o americanos, casi toda la población tiene un teléfono móvil, en la República Centroafricana solo el 33% de su población goza de este privilegio. (Tomando en cuenta que la población total del país africano es de 4,7 millones de personas para 2022, solo 1,64 millones poseen un teléfono propio).



Peores aún son los datos de conexión a Internet si se tiene en cuenta que apenas existen aproximadamente 355 mil usuarios en todo el país. Esto equivale a menos del 8% de toda la población, lo que significaría que más del 90% de sus habitantes no tendrían la posibilidad de utilizar Bitcoin como medio de pago. Esta es una cifra alarmante para un país que quiere adoptar al bitcoin como moneda de curso legal. Tomando en cuenta que es necesario tener un dispositivo electrónico, una wallet de criptomoneda y una conexión a internet para poder recibir o enviar pagos con bitcóin, ¿Si la mayoría de la población se encuentra en extrema pobreza y viven de las actividades agrícolas, realmente la adopción de bitcóin es viable? ¿O solo será una ley de papel?



Aunque no tenemos las respuestas a estas preguntas, existen dudas sobre el verdadero impacto que podría tener la adopción de bitcóin en esta república africana. No solo se trata de un país con poco capital como para generar un fuerte movimiento de compra-venta en el mercado de criptomonedas, sino que también tiene una infraestructura muy precaria para que sus habitantes logren beneficiarse de bitcóin.



MANUEL JOSÉ CÁRDENAS

Consultor internacional