Llevar un nombre

Desde la creación de Portafolio, cuando fui invitado a formar parte del equipo de columnistas fundadores, me propuse no utilizar nunca la columna para algún tema personal, pero al cumplir 75 años de edad apelo a la comprensión de mis lectores para compartirles unas vivencias.



Cuando llegué al uso de razón descubrí que tenía un nombre atípico y aunque eso se matizaba por el hecho de que mis hermanos también tenían nombres poco comunes, me intrigaban las razones por las cuales mi padre había seleccionado ese nombre para mí.



Mi padre llamó Galileo y Darwin a mis hermanos por la defensa de la ciencia que hicieron frente a la inquisición; Lincoln llamó a otro hermano por la libertad reconocida a los esclavos y Sócrates a mi hermano menor, por haber preferido beber la cicuta antes que arrepentirse de sus enseñanzas. Asdrúbal nombró a otro hermano en homenaje al hermano de Aníbal Barca quien lideró la resistencia de Cartago contra la opresión de Roma.



Al preguntarle por las motivaciones para atribuirme ese nombre, mi padre me dijo que Beethoven había considerado meritorio que Napoleón con su disciplina, su férrea voluntad y su inteligencia hubiera ascendido desde su origen humilde y hubiera superado los obstáculos para convertirse en el hombre fundamental del Estado francés luego de la Revolución de 1789.



Por eso Beethoven quería conocerlo y decidió organizar un viaje a París, pero cuando Napoleón se proclamó emperador Beethoven rompió en pedazos la dedicatoria de la sinfonía que había compuesto en su honor, y la denominó Heroica.



Beethoven y Goethe coincidieron el domingo 12 de julio de 1812 en Teplice y pasó el carruaje que llevaba al emperador de Austria con su esposa. Goethe pidió a Beethoven que se hicieran a un lado para dar paso al cortejo pero Beethoven respondió: “Ellos son los que deben hacernos lugar, ¡nosotros no!”. Mientras Goethe se quitaba el sombrero y se inclinaba con respeto, Beethoven cruzado de brazos vió pasar la carroza sin inmutarse. Como recordaría Manuel Drezner, Goethe registró así el hecho: “Nunca había visto un artista más parco, más enérgico, más alejado … Es una personalidad que no ha sido domada y tal vez él no esté muy equivocado en encontrar nuestro mundo detestable”.



Por su parte Beethoven escribió: “A Goethe le gusta demasiado la atmósfera de la Corte, más de lo que conviene a los poetas, quienes deberían ser vistos como primeros ejemplos de la nación, pero olvidan todo sólo para que los tomen en cuenta”.



El hecho de haber nacido en El Líbano, pueblo cafetero del norte del Tolima fundado por migrantes antioqueños caracterizados por su librepensamiento, me permitió crecer en un ambiente intelectual de intensa agitación.



El sentido republicano, la crítica a las monarquías, la defensa de las libertades y la soberanía, además del aprecio por el trabajo intelectual pudieron estar en el fondo de las motivaciones de mi padre para asignarme el nombre que he llevado en este peregrinaje vital.



BEETHOVEN HERRERA VALENCIA

Profesor Emérito Universidad Nacional y de las Universidades Javeriana y Magdalena.