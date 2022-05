Los recursos de la minería

Este miércoles, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) entregó el reporte del sector extractivo para el primer trimestre del año. Las exportaciones mineras registraron el mejor trimestre en diez años al sumar US$3.752 millones, un crecimiento del 44% con respecto al mismo período del 2021.

Los repuntes en los precios del carbón, el coque y el ferroníquel -en parte generados por los nubarrones en la economía global y los efectos de la guerra rusa en Ucrania- son los que explican este positivo comportamiento. De acuerdo al gremio, de sostenerse el ritmo de las ventas externas como los precios internacionales, en este año el monto por impuestos y regalías para el próximo gobierno llegaría a una cifra récord de alrededor de $8,8 billones.



Esta sería una importante inyección de recursos que recibiría el próximo Gobierno gracias a esta actividad. Estas estimaciones adquieren mayor relevancia en momentos en los que en la campaña presidencial el senador Gustavo Petro, líder en las encuestas, se ha manifestado en varias ocasiones en contra de este sector productivo en particular.



En especial cuando las políticas de transición energética les han dado a varios minerales como el cobre y el níquel nueva importancia estratégica. En otras palabras, el desarrollo de la industria de las energías renovables requiere de valiosos insumos provenientes de la minería. No se trata de negar la demanda ciudadana de un desarrollo económico que no destruya el ambiente y que impulse asimismo a las comunidades y otros grupos de interés. Tampoco del papel del Estado de regular las actividades extractivas y el sector minero colombiano ha ratificado en múltiples ocasiones su apuesta a la sostenibilidad.



La clave está en definir pronto el alcance de la minería colombiana dentro de la transición energética local y regional.



