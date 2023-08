Malcom Deas era muy inglés, académico de Oxford, un Lord en sus formas y humor a flor de piel.



Pero era igualmente muy colombiano. Hablaba perfecto español con un fuerte acento y para entenderle había que prestarle mucha atención, hasta que una vez lo escuché hablar en inglés: Era igual. No era su acento sino su manera de expresarse, usando la ironía, el juego de palabras y expresiones, las frases definitivas, los silencios entre frases, su escepticismo.

Preguntaba mucho. Ese era su sello inconfundible de investigador, de buscador de la verdad entre anécdotas e historias increíbles de sus personajes.



Escribió la mejor biografía que se conoce del presidente Virgilio Barco y su gobierno, en la cual lo describe de cuerpo entero desde sus días de gaitanista en Norte de Santander, hasta su llegada a la presidencia en 1986.





Fue ese año, precisamente, que lo conocí en su apartamento de Bogotá arriba de Unión Church. Fuimos a conversar con el con Rafael Pardo, porque el Presidente Barco quería que le escucháramos sus reflexiones sobre las guerrillas y la coyuntura del país.



Desde entonces siempre estuvo cercano a la Consejería de Paz y, como asesor externo, aportó al proceso de reforma a la Policía que impulsó esa administración.



Lo que siempre aprecié de Malcom fue su independencia para pensar. Evitaba lo obvio. No le gustaba ser parte de la corriente principal, ni ser considerado un intelectual, sino que encontraba datos y señales que muchos pasaban por alto para ir a la esencia de lo que investigaba. Siempre me dio la impresión de que escribió poco.



Que hubiera podido escribir más artículos y libros, porque no paraba de leer, consultar archivos raros y reflexionar sobre el pasado y el presente.



Una vez, en compañía de Jaime Garzón, lo visitamos en su pequeño apartamento de Oxford en un año nuevo. Lo que me impresionó de su vivienda es que había libros y papeles amarrados con cauchos por todas partes. En la escalera, sala, cocina. En estanterías, bibliotecas y en el piso. Libros por todas partes. Fueron sus compañeros de todas las horas.

Lo vi personalmente por última vez en Barranquilla, al comienzo del proceso de paz con las Farc.



De camino a La Habana, con el grupo de negociadores del gobierno, paramos en esa ciudad atendiendo una invitación de Antonio Celia para conversar con empresarios de la región.



Uno de los oradores era Malcom demostrando, como siempre, que estaba al día con todos los temas de la coyuntura colombiana.



Luego, hace un par de años, nos vimos virtualmente como oradores, en compañía de Carlos Eduardo Jaramillo, en el lanzamiento del último libro de Rafael Pardo.



Nos sorprendió de nuevo con sus preguntas sencillas pero difíciles de contestar: ¿No era suficiente explicación la revolución cubana para entender el origen de las guerrillas colombianas? No lo afirmó, apenas lo preguntó, pero me dejó pensando. Fui su discípulo, colega y amigo.



RICARDO SANTAMARÌA

Analista