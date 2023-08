Maneja bien la soledad

John Cacioppo, neurocientífico en Chicago, popularizó un concepto que hay que tener en cuenta: “La soledad prolongada puede ser tan tóxica para la salud como el vicio de fumar”. Él ya trascendió, pero eso causó sensación, aunque hay que hacer una salvedad. Lo dañino no es una soledad prolongada, es una soledad mal asumida y mal manejada.



Muchas personas no se sienten solas, a pesar de no tener una compañía al lado.

Al mismo tiempo hay quienes están acompañados y se sienten solos.



Todo está en la actitud. Si de verdad te amas mucho, y de corazón amas a Dios, sientes que nunca estás solo. Te cuidas, no te aíslas, tienes buenas relaciones con familiares y amigos, y cultivas gratas aficiones.



Acaso te habrás preguntado ¿Es necesario el amor para la supervivencia y la felicidad? Seguro. El amor es una necesidad biológica, como el agua, el aire, el ejercicio o la comida.



Las investigaciones te convencen de que una vida amorosa es grata y saludable. Eso incluye a tu amada pareja, tu familia, tu círculo de amigos más cercanos.



Amarte y amar y amar es tan esencial para el bienestar como una buena dieta. El amor, en un sentido holístico y expansivo, es lo opuesto a la soledad.



Ante la ausencia de relaciones positivas y sanas, hay una cascada de serias desventajas. Son emocionales físicas y mentales, de depresión a diabetes o presión alta y mal sueño. Ama de verdad.



Si no tienes relaciones significativas, es como si estuvieras sediento en un seco desierto. Tu cerebro te envía una señal diciéndote que necesitas abrir tu corazón al amor.



De hecho, las mismas alarmas que se activan cuando la gente tiene sed se accionan si no hay amor. Eso sucede cuando la persona se siente socialmente desconectada de los demás.



No te aísles porque cada quien está tan solo como lo quiere, Tú creas tu soledad. Necesitas buenas relaciones para sobrevivir y se supone que debes hacer algo al respecto.



Puede darse una paradoja en la soledad: piensas acercarte a los demás, y hay un autosabotaje.



Miedos o timidez hacen que quieras retirarte, en lugar de acercarte a los otros. Busca ayuda.



Afirma Turhan Canli, profesor de Neurociencia en la Universidad Estatal de Nueva York: “Los estudios muestran que las personas con vínculos viven más tiempo, más felices y más sanas”. Así que es necesario un cambio, empezando por nuestros hogares y lugares de trabajo.



Tienes una poderosa fuerza para mejorar la salud y el bienestar y son tus relaciones. ¿Con qué frecuencia inviertes buena energía y tiempo en los que amas? Si realmente quieres ser feliz, cultiva buenas relaciones.



La triste realidad es que ahora mismo la vida se centra más en el trabajo que en las relaciones. Amarte es dar prioridad al ser y al bienestar emocional.



¿Cuándo? Hoy, mañana es nunca.



GONZALO GALLO G.

Escritor y conferencista.