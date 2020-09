500.000 personas en Colombia con discapacidad auditiva

Las compañías y organismos de salud fijaron el 27 septiembre como Día internacional de la Sordera con el fin de evaluar y detectar pacientes con pérdida auditiva. El no hacerlo a tiempo puede desembocar en sordera, a veces con audición irrecuperable



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que 446 millones de personas, es decir más de 5% de la población mundial tienen una pérdida auditiva incapacitante.



De ese total, 500.000 son colombianas, es decir, el uno por ciento de su población, que se estima en 48’000.000.



Además, se calcula que una de cada diez personas perderá, al 2050, la audición.



La pérdida auditiva discapacitante se refiere a mayor a 40 decibeles en el oído sano en adultos y de 30 decibeles en el caso de los niños.



El otólogo Julián Ramírez dice que en Colombia se logran estrategias de adaptación y protección, tanto de los profesionales de la salud como de los pacientes, para reactivar todas las áreas de la otorrinolaringología, entre ellas, la otología.



Por ello, se hace un proceso de selección operatorio, se brindan unas medidas de atención especiales, tanto en consulta externa como endoscopias y salas de cirugía.



Por su lado, especialistas como el otólogo Jaime Hernández, consideran que no en todos los casos la pérdida auditiva deriva en una cirugía, pero que es importante hacer diagnósticos tempranos.



En su opinión, l atención va desde no hacer nada en el paciente si la discapacidad auditiva es leve o pequeña, colocar dispositivos como audífonos y amplificadores auditivos o determinar una cirugía si se requiere.



Aquí, algunos consejos de Medel y Disortho para prevenir futuros problemas auditivos:



Las patologías desatendidas empeoran los estados y pronósticos. Aplazar indefinidamente un asunto médico no es buena idea. Es importante reiniciar siguiendo las recomendaciones del Gobierno l y las instituciones médicas todos los tratamientos médicos, como es el caso de la hipoacusia, conocida popularmente como sordera, a fin de que ésta no empeore y se pueda brindar un tratamiento y rehabilitación adecuados.



Operar es seguro para pacientes y médicos. Si bien vivimos tiempos difíciles por la pandemia: el personal de salud cuenta con los elementos adaptados de protección personal y también se ofrecen medidas especiales en sala de cirugía tanto para el ingreso, intubación, excavación y recuperación. En cirugías de oído se cuentan con protocolos especiales de protección con coberturas.



Las enfermedades en estados primarios son más fáciles de tratar. Infecciones de otitis media y crónica han empeorado por la falta de atención médica. La sociedad debe seguir funcionando con las mejores condiciones posibles respecto del Covid-19 y no postergar tantas cosas, mientras no exista una vacuna para protegerse de esta enfermedad. La experiencia nos lo dice con la influenza, que a pesar de vacunas tiene rebrotes cada año, según los especialistas.



No aplazar las visitas al especialista en los siguientes casos, por ejemplo. Los niños con pérdida auditiva congénita deben hacerse sus controles respectivos, las hipoacusias infecciosas, casos tumorales en los que empeorar genera problemas para el paciente. Pacientes en estado post meningitis no deben postergar su cirugía.



El cuidado de los sentidos es fundamental para el desempeño social. Las poblaciones más afectadas por la pérdida auditiva son los niños y adultos mayores y por ello, se debe enfrentar con la misma atención que siempre se ha hecho, aún en medio de esta pandemia.



Los casos detectados a tiempo, logran un adecuado tratamiento y posteriormente una rehabilitación que potencializará el lenguaje y desarrollo auditivo, logrando así una mayor inclusión en ámbitos escolares y laborales. Es necesario asumir el control como personas, convivir con las mejores condiciones de riesgo frente a este virus y continuar con los tratamientos.