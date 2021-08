¿A cómo el metro cuadrado?

La pandemia y su incentivo al trabajo virtual ha disparado la demanda de proyectos cercanos al mar, un efecto de incremento en el precio y valorización de los proyectos.

Entre otros, estos son algunos datos de interés de los tres departamentos más grandes de la zona:

Atlántico

(Fuente: Camacol Atlántico, Laura Restrepo Campos, gerente Camacol Atlántico).



Actividad edificadora: el crecimiento del primer semestre del año en curso hasta junio con respecto al 2020 es del 69,69%.



El promedio de ventas mensual de unidades de vivienda es de 2.000 unidades. Se han vendido hasta junio 12.000 unidades habitacionales, con una participación del No VIS del 17%.



Actualmente, el precio m2 en promedio para el estrato 4 se encuentra en $3’700.000; estrato 5 se ubica en $4’362.000 y estrato 6, se vende en promedio $5’402.000.



Las zonas de mayor demanda de proyectos cuyas estratificaciones son 4, 5 y 6 se encuentran en las localidades de Riomar con 955 ventas en lo que va corrido el año hasta junio, Norte – Centro histórico con 452 unidades de vivienda comercializadas y Puerto Colombia con 310 ventas.



El precio promedio del metro cuadrado en los estratos 4, 5 y 6 no se ha reducido por pandemia ni por otro aspecto.

Bolívar

(Fuente Camacol Bolívar, Angélica María Salas, gerente Camacol Regional Bolívar).



Panorama general: en el periodo comprendido entre julio de 2020 y junio del 2021 se han lanzado 9.082 unidades de viviendas, 7.857 unidades han iniciado su construcción y 11.177 viviendas se han vendido. En oferta hay 8.179 unidades disponibles, el 57% de las mismas se encuentra disponible en el segmento No VIS, y el 69% se encuentra en preventa.



En el estrato 4 actualmente la oferta es de tanto segmento VIS como No VIS. En promedio las viviendas VIS tienen un costo por m2 de $2’354.468 y el m2 de las No VIS es en promedio $4’119.914. Con respecto al estrato 5 el precio promedio por m2 es de

$5’712.566 pesos colombianos, misma situación que se da en el estrato 6, pero con un valor m2 promedio de $7’772.184.



Zonas más demandadas: para el estrato 4 es la zona 13 (Ternera y aledaños) y la zona 17 (Variante- Mamonal y aledaños). En cuanto al estrato 5, el 64% de las ventas realizadas

fueron en la zona 16 (Serena del mar, Boquilla, Anillo vial, Vía Pontezuela- Bayunca y aledaños), 30% ocurrieron en la zona 1 (Manga, Cabrero, Centro, Bocagrande y aledaños)

y 6% restante prefirió adquirir vivienda en Turbaco.



Por último, en el estrato 6, el 87% de las ventas se han dado en la Zona 16 (principalmente en Anillo vial y Serena del Mar) donde solo el 10% se vendió en la zona 1 y el 3% restante en Barú o vía al mismo.

Magdalena

(Fuente: Pedro Ramírez Lozano, director de la Lonja de Propiedad Raíz de Santa Marta y Magdalena, y Javier Quintero, gerente de Camacol Magdalena).



Zonas como El Rodadero y aledaños, siguen liderando la oferta de estratos 4, 5 y 6.



El precio del m2 en la región para los estratos 4, 5 y 6 está en un promedio que oscila en el rango de $3’600.000 - $ 5’100.580, siendo uno de los precios más competitivos frente

al mar.



Lanzamientos e inicio de nuevas obras han crecido del 79% al 465% respectivamente. Las zonas más demandadas están en el corredor sur de la ciudad, que comprende los tramos de Gaira- Rodadero y Pozos colorados- Don Jaca, corredor turístico de Santa Marta.