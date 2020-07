Academias de idiomas se reinventa de cara a la nueva realidad

Debido a la pandemia generada por la Covid -19, varios centros de aprendizaje del país tuvieron que reajustar su modelo de cara a la nueva realidad.



Uno de ellos fue la academia de idiomas Smart que adaptó su modelo a la educación en línea.



De acuerdo con Sebastián Pardo, coordinador de Smart Online, reinventarse no solo representaba crear un espacio virtual de enseñanza. El reto radicaba en crear un modelo virtual de aprendizaje que respondiera a las mismas exigencias de los estudiantes.



Ante eso, se creó la plataforma Smart Online que en la actualidad beneficia a estudiantes y profesionales a continuar con su proceso de aprendizaje.



“Sabíamos que debíamos reinventarnos como academia junto con nuestros docentes para tener una plataforma virtual dirigida a nuestros estudiantes no solo en Bogotá y Antioquia, donde teníamos clases presenciales; también para expandirnos a todo el territorio nacional y ¡lo hemos logrado!”, describió Pardo.



Añadió que han trabajado durante varios meses para consolidar una plataforma que cuente con una variedad de servicios. “Esta herramienta digital nos permitirá brindar una gran variedad de servicios entre los que estos cursos básicos, intermedios y avanzados de inglés y francés, además los interesados podrán entrenarse para el examen MET”.



Por eso reiteró que se debe tener en cuenta que la educación en línea requiere que el estudiante adquiera unas competencias adicionales en el manejo de su tiempo, en lectura, en autoestudio y en el manejo de la tecnología. Dentro de los avances también se transformaron los programas personalizados y corporativos, ahora virtuales, que se caracterizan por su modelo 50 -50, es decir 50% de clases en vivo un docente y 50% de autoestudio, y para aquellos que deseen un curso virtual que garantice el 100% del aprendizaje y acompañamiento con el docente.



“No todos los estudiantes tienen las mismas motivaciones. Por ello, la plataforma también fue desarrollada para suplir las necesidades de varios profesionales. Smart Online maneja cursos cortos con enfoques para aviación, cocina, negocios y habilidades informáticas, donde pueden estudiar desde cualquier parte del mundo”, explicó Pardo.



De igual forma, las plataformas deben proporcionar la opción de compartir con otras personas, como en una clase presencial. “La interacción con más personas es esencial para despejar dudas y mejorar. Se recomiendan clases de máximo 20 personas para que haya una real comunicación”, destacó Pardo, quien no dejó de lado resaltar que, en esta era virtual, los contenidos deben estar al alcance de las personas desde App móvil online -offline.



Smart Online tiene vinculados 1.500 estudiantes en todo el territorio nacional.