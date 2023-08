Adultos mayores aseguran que quieren seguir sintiéndose productivos

Archivo Particular

En Colombia actualmente hay 7'610.671 adultos mayores de 60 años (Dane 2019) y gran parte de ellos asegura que quieren seguir sintiéndose activos y parte fundamental de la sociedad.

De hecho, en el año 2019, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir de la mano del Centro Nacional de Consultoría, adelantó una investigación en la cual el 48 por ciento de los adultos mayores encuestados aseguró querer seguir aprendiendo para no sentirse relegados.



Además, el 33 por ciento aseguró que tenía un emprendimiento para preservar su autonomía económica. Y casi el 60 por ciento de las familias encuestadas aseguró que dependían de los ingresos económicos de los adultos mayores.



Como respuesta a esta necesidad, nació el Observatorio del Adulto Mayor para mantener activos económicamente a cientos de adultos mayores y mejorar así su calidad de vida y la de sus familias. Precisamente, como fruto de este Observatorio, Porvenir en alianza con la Universidad del Rosario, lanzaron la semana pasada la tercera edición del Programa de Emprendimiento Senior que busca formar a los adultos mayores para que materialicen sus ideas de negocio y las conviertan en emprendimientos exitosos. En esta tercera edición serán 300 los adultos mayores de 28 departamentos del país.



Para Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, no solo se trata de 300 emprendimientos, sino de “300 proyectos de vida que no tienen otro objetivo que servirle al país”. Por ello, desde el 2019 decidieron aliarse con Porvenir porque comparten valores como el compartir, el bien común, la solidaridad y la equidad.



“Lo que quieren los adultos mayores es seguir aprendiendo, tienen un deseo por servirle al país y aún más en estos vientos de cambio”, explicó Cheyne y agregó que en este programa de emprendimiento que dura 6 meses recibirán formación para investigar y comprender la realidad y las oportunidades que se presenten.



De igual forma, Bernardo Sánchez, gerente de Mercadeo y Sostenibilidad de Porvenir, aseguró que la pirámide poblacional se está invirtiendo y que en unos años serán más los adultos mayores que los jóvenes, por lo que se debe abordar la situación desde diferentes sectores porque si no se convertiría en una problemática social. Y una de las formas de afrontarlo es dándoles oportunidades. “Queremos entregarles herramientas a estos adultos mayores que quieren seguir activos en la sociedad a partir del emprendimiento y así entre todos seguir construyendo país”, enfatizó Sánchez.



A la fecha, según informó Sánchez, en estos tres años han pasado por el programa de emprendimiento casi 400 adultos mayores que han recibido esta formación y hay en incubación aproximadamente 110 emprendimientos. “Al final es un proceso en donde las personas que tienen ganas de sacar adelantes sus emprendimientos con esas herramientas que se le entregan seguramente van a llegar a ser unos emprendedores que no solamente van a impactar a sí mismos sino a su núcleo familiar”, aclaró Sánchez.



Los adultos mayores se formarán en creatividad, construcción de prototipos, consolidación de proyectos en empresas sostenibles, creación de procesos de operación y finanzas, modalidades de inversión, entre otras.



“He hecho mi sueño realidad”



Claudia Asmar es una de estas emprendedoras que potenció su negocio a través del programa ‘Emprendimiento Senior’. Ella ya logró materializar su idea de negocio ‘Tiflo Toys’ y hoy hace juegos didácticos para niños con discapacidad visual. También aprendió a usar las redes sociales y en su canal de YouTube le enseña a los padres a hacer sus propios juegos con materiales que pueden encontrar en casa.



“He hecho mi sueño realidad, siempre lo quise hacer, pero no sabía cómo. Aprendí nuevas formas de mercadeo y a usar las redes sociales”, destaca Claudia Asmar.



También está Claudia Lozano quien fue una de las primeras participantes en la versión del 2019. Junto a tres compañeros consolidaron una idea de negocio denominada Flechazos.com, que consistía en una página de citas para adultos mayores, pero llegó la pandemia y la idea no avanzó más. Sin embargo, desde entonces no han dejado de emprender, también decidieron abrir un negocio de comida rápida a domicilio que tiene mucha demanda sobre todo en la época decembrina, denominada ‘Don sanduchón’ y potencia su empresa familiar de venta de equipos médicos.



“Yo les digo que aprovechen este diplomado, es muy hermoso y lo disfrutas”, recalcó Claudia Lozano y añadió que después de tantos años volver a las aulas la llenó de satisfacción. “Estudiamos, nos capacitamos y nos exigen un modelo de negocio para graduarnos. Nosotros 4 nos ganamos el tercer puesto y la amistad la hemos mantenido”.



