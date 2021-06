Aerolínea Viva tendría ruta Medellín - Buenos Aires en el 2022

Durante la feria Vitrina Turística Anato, que se desarrolla en Bogotá, un comité de Argentina (el país invitado) se reunió con Félix Antelo, presidente y CEO de la aerolínea colombiana de 'low cost' Viva, en busca de nuevos negocios y acciones para incentivar el turismo entre las dos naciones.

“Queremos conectar en un futuro cercano a Medellín con Buenos Aires y a otros destinos de América vía Medellín", anunció Antelo.



“Queremos que los colombianos puedan volar a bajo costo hacia la Argentina, y puedan conocer el increíble país, no solo Buenos Aires si no, todos los destinos. Tenemos trabajo por delante pero estamos confiados en que el año que viene podamos hacer esa conexión entre los dos destinos“, complementó.



Por su parte, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina (Inprotur), Ricardo Sosa, explicó la importancia de estas nuevas rutas.



“Que nuestro país esté conectado por varios destinos facilita a que los turistas vean a la Argentina como una posibilidad real para la realización de sus viajes de ocio. A esto vinimos a Anato, no solo queremos recuperar las frecuencias que teníamos, sino aumentarlas y generar nuevas conexiones para cuando la situación sanitaria lo permita y las fronteras se reabran”, dijo Sosa.

Viva es una aerolínea de bajo costo con una antigüedad de 9 años. Posee dentro de su flota más de 20 aviones.



Conectan Colombia con varios destinos nacionales y otros en América Latina, como Lima, Miami, Cancún, Orlando, México y pronto abrirán más rutas hacia el Caribe.



Colombia es un mercado prioritario para la Argentina por la cantidad de turistas que arriban al país desde el sur: en 2019, previo a la pandemia, se encontraba noveno en el listado de turistas, con más de ‪170.000‬ arribos con tres vuelos diarios directos solamente entre Bogotá y Buenos Aires.



