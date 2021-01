Afectado por las pérdidas, el FC Barcelona busca inversionistas

El FC Barcelona está contactando a inversionistas para que compren una parte de los negocios fuera del campo en un esfuerzo por detener las perdidas causadas por el covid-19.



En un dossier de inversión enviado a potenciales inversionistas y al que Bloomberg tuvo acceso, el club propone dividir sus activos digitales, academias mundiales de futbol, grupos de conocimiento deportivo y negocios de comercialización en una nueva filial.



El equipo vendería entre 30% y 49% de la participación en la nueva entidad a inversionistas externos, donde la prioridad seria para un club que es propiedad de sus miembros y que tendría que aprobar dicho acuerdo.



Se espera que los ingresos anuales de la nueva entidad alcancen los 386,1 millones de euros (US$471,4 millones) con beneficios de 210,7 millones de euros en 2024-2025, según el documento.



Goldman Sachs Group Inc. está asesorando el posible acuerdo, según personas familiarizadas con el asunto. El Barcelona declinó comentar al respecto. Las finanzas del FC Barcelona, hogar de Lionel Messi, se han visto particularmente afectadas por la pandemia de covid-19.



La deuda se duplicó a 488 millones de euros y el club informó una disminución en los ingresos de más de 200 millones de euros en 2020, ya que los fanáticos no han podido asistir a partidos durante casi un año.



En los últimos años, el Barcelona ha gastado grandes sumas en jugadores, como Philippe Coutinho, Antoine Griezmann y Ousmane Dembele, pero el éxito en el área de las transferencias no se ha trasladado al campo.



La temporada pasada, el Barcelona terminó segundo detrás del Real Madrid en la liga española y sufrió una vergonzosa derrota de 8-2 ante el Bayern de Munich en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.



La reestructuración propuesta llega en un momento turbulento para el club de fama mundial. Messi pasó gran parte de la temporada baja negociando para ser liberado de su contrato antes de renunciar para jugar la que probablemente será su última temporada en el Camp Nou.



En las oficinas ejecutivas, el equipo celebrará una elección el 24 de enero para elegir a un nuevo presidente del equipo después de que Josep Maria Bartomeu renunciara en octubre luego que su conflicto con Messi perturbara su relación con los fanáticos.



Bloomberg