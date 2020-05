Aire limpio, la primera línea de defensa contra enfermedades

Colombia se encuentra en cuarentena obligatoria debido al covid-19, pero al mismo tiempo, poco a poco, los trabajadores de los servicios no esenciales van reanudando su actividad.

Para seguir una estrategia de prevención efectiva, la higiene es la primera línea de defensa, pero también podemos incluir otras medidas para mantener la calidad del aire de los espacios cerrados, donde la mayoría de las poblaciones urbanas ya pasábamos entre el 80% y el 90% de nuestro tiempo incluso antes de la irrupción del Covid-19. Tal como nos advierte la OMS, éste puede estar hasta 10 veces más contaminado que el exterior, el Beyond Guardian Air podría ser la solución.



Mientras se vislumbra la apertura de negocios y consultorios médicos en el horizonte, así como otros puntos de atención, una de las medidas que se están planteando es que estos locales lleven a cabo una ventilación permanente, para que las partículas del Covid-19 no se queden suspendidas en el ambiente.



No sólo el aire que respiramos en la calle está lleno de contaminantes, el de casa también. Esta situación afecta sobre todo a las personas que sufren problemas respiratorios, que tienen que enfrentarse al polvo que se acumula en el ambiente, los ácaros, el polen, el pelo que desprenden las mascotas.



¿Cómo se puede solucionar esta problemática? Una solución es un buen purificador de aire. Como su propio nombre indica este aparato lo que hace es tomar el aire que tiene en su entorno para tratarlo y expulsarlo de nuevo al exterior de forma más sana.



Una opción en el mercado es el Aerus LLC (antes Electrolux USA).



Aerus se han unido para llevar la Tecnología ActivePure de Aerus a los hogares y empresas de toda Europa con el Beyond Guardian Air, el único purificador de aire del mercado que utiliza una combinación de tecnologías que incluyen la generación de iones, un filtro mejor que el HEPA, la Oxidación Fotocatalítica y la Tecnología ActivePure patentada por Aerus.



Esta tecnología está diseñada para eliminar los contaminantes en el aire y en las superficies, y actualmente se utiliza en hogares, oficinas, hospitales, guarderías, hoteles e instalaciones deportivas profesionales.



BENEFICIOS DE USAR UN PURIFICADOR



Respirar aire más limpio: Purifica y descontamina el aire eliminando el 99.97% de partículas tan pequeñas como 0.1 micrones. Genera aire más puro y oxigenado.



Atenúa síntomas de alergias: Elimina los desencadenantes de alergias y asma, así como los irritantes para personas con sistemas inmunológicos sensibles



Protección contra resfriados y gripes: Elimina de las superficies los patógenos,

virus y bacterias causantes de enfermedades.



Reduce la contaminación química: Destruye los compuestos orgánicos volátiles (COVs) de aerosoles y productos químicos, el humo y los malos olores.



No genera ozono: esta tecnología es eficaz en la descontaminación como el ozono, pero no tiene efectos nocivos en su uso continuado, es inocua para humanos, animales y plantas.



Un aire más limpio no solo reduce las tasas de enfermedad, sino que también ayuda con las alergias y el asma e incluso mejora el sueño.