¿Al completarse un mes de paro se podrá convocar a una Constituyente?

¿De dónde sacó la gente que si se cumple un mes de paro se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? El mensaje empezó a circular en la redes sociales y como una bola de nieve tomó fuerza, no obstante, se trata de una de las cientos de ‘fake news’ que circulan en torno al paro nacional, que cumplirá 30 días esta semana.



Los manifestantes se han dejado desinformar. Así lo indica Carlos Andrés Arias, docente de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado y gerente de la firma Estrategia y Poder, al señalar que esto sucede por un fenómeno de polarización de la opinión en el que diferentes sectores ideológicos y radicales del país están buscando moralizar opiniones para generar bandos alrededor de las posiciones encontradas en el paro.



“Anthony Downs, uno de los autores de la teoría de la elección racional eficiente, señala que usted escoge la información de acuerdo a su beneficio y esa está desagregada a la desinformación que es un alto volumen de información sin profundización y criterio”, explica Arias.



En ese sentido, indica que los jóvenes, a pesar de que tienen más información, tienen menos elementos para generar criticidad y profundidad sobre esta.



“Los nuevos ciudadanos están siendo presos de esas ‘fake news’ por el volumen de información en el cual están inmersos y en el cual están tratando de vincularse. Nos han vendido la falacia de que entre más sepamos estamos mejor informados y eso no es cierto”, agregó el experto.



Al respecto, Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, indica que la Constitución solo puede ser reformada por acto legislativo, por una asamblea constituyente o mediante referendo.



“Para una asamblea constituyente se requiere que mediante una ley aprobada por la mayoría de los miembros de Senado y Cámara, el Congreso puede disponer que el pueblo mediante votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente, y esto es viable cuando lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral”, anota.



Asimismo, Burbano Villamarín comenta que el derecho a la manifestación y protesta, que se expresa en marchas, paros y otras formas democráticas de expresión ciudadana, no interesa por cuanto tiempo, no tienen jurídicamente el efecto de poder reformar la Constitución.



“Considero que en este momento político lo que se requiere es concertación y dialogo, no es el momento adecuado para adelantar reformas a la Constitución, dada la polarización del país, ni reformas de otra índole que agraven la situación de los ciudadanos. Lo que le corresponde especialmente al Gobierno es cumplir con la Constitución vigente”, puntualiza.



¿QUÉ HACER PARA NO CAER EN ‘FAKE NEWS’



Carlos Andrés Arias sostiene que lo primero es, cada vez que lleguen informaciones por WhatsApp o redes sociales, establecer cuál es la fuente. “Si la fuente es desconocida o no trae la suficiente legitimidad hay que descartar la información”, dice.



“Lo segundo que se debe hacer es buscar una fuente que la contraste. Si dice que a los 30 días se puede citar a una constituyente lo primero que hay que hacer es consultar la legitimidad de la fuente, lo que uno debe hacer es consultar con un amigo abogado o directamente en la Constitución Política de Colombia”, comenta.



Finalmente, Arias aconseja empezar a tener en las redes sociales diferentes posiciones ideológicas. “Siga a personas con las que no tenga coincidencias ideológicas o de opinión porque eso le da la posibilidad de evaluar en términos de equilibrio y ponderar la información”..



Y agrega que las nuevas ciudadanías está más desinformadas porque el volumen de información hace que se pierda profundidad en la misma.



