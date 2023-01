Algunas características y diferencias entre ‘fintech’ y ‘crowdfunding’

La proliferación de nuevos emprendimientos, la necesidad de financiamiento y de servicios financieros han impulsado la exitosa aparición de modelos y empresas que responden a esa creciente demanda.

Para Tory Jackson, director de Desarrollo de Negocios y Estrategia para América Latina en Galileo Financial Technologies, la tecnología financiera por naturaleza es inclusiva. Así mismo, señala que a través de los productos fintech y los servicios habilitadores más personas pueden participar y obtener acceso a su dinero de maneras más convenientes. De manera similar, resalta que el ‘crowdfunding’ es posible gracias a las empresas fintech y que brindan soluciones más ágiles para que los usuarios reúnan sus fondos para ejecutar objetivos o iniciativas comunes.



Para él, se deben considerar estos servicios porque cada día el mundo se vuelve más virtual y las fintech ayudan a eliminar la complejidad del ecosistema de pagos en evolución, por medio de productos y experiencias bien pensados que conectan a las personas con su dinero.



Al respecto, Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli, afirma que los servicios de fintech son relevantes porque generan trasparencia, un trato justo y son productos pensados en los dolores de los empresarios y que hacen disrupción a nivel de desarrollo de análisis versus lo que normalmente hace la banca tradicional, lo que las convierte en un buen mecanismo de generación de acceso para la financiación alternativa.



Mientras que sobre las empresas de ‘crowdfunding’ asegura que son plataformas de financiación colaborativa y estas no necesariamente son todas fintech y viceversa, sino que estas últimas son más compañías tecnológicas, de datos, y que con su experiencia ofrecen una solución o producto financiero, propiciando el acceso.



A su turno, Camilo Zea, CEO de Pronus, explica que –técnicamente– el fintech comprende todos aquellos servicios financieros que se ofrecen digitalmente, entre los cuales se cuentan los sistemas de pago, ahorro y crédito.



Sin embargo, anota que el fintech va más allá de la sola oferta digital de servicios financieros: se trata de una nueva forma de atender a los clientes, poniéndolos en el centro, es decir, buscando por sobre cualquier cosa su satisfacción con el servicio y redefiniendo los procesos tradicionales para que el producto sea amigable, claro y muy fácil de usar y entender.



“El ‘crowdfunding’ o peer-to-peer (P2P) ‘lending’ es una práctica que permite, a través de un ‘marketplace’ al que acuden oferentes de oportunidades de inversión, ya sea demandantes de crédito o capital de riesgo e inversionistas como oferentes de recursos de deuda o capital de riesgo, cruzar intereses y permitir que los proyectos reciban recursos de aquellos inversionistas interesados”, precisa este experto.



Para tener en cuenta

De acuerdo con Zea, las fintechs ofrecen servicios por medio de aplicaciones móviles en el celular o tabletas, lo cual hace el servicio más cómodo y entretenido en muchos casos. No obstante, advierte que se debe tener cuidado, pues no todas las fintechs son reguladas por la Superintendencia Financiera, de manera que se debe analizar con detenimiento el servicio, los términos y, por supuesto, los reviews en redes sociales y en las plataformas de descarga, de las personas que han usado dichos servicios.



En esa línea, agrega que solo las entidades financieras reguladas tienen la posibilidad de captar recursos de ahorro del público, por lo cual es importante verificar que la fintech que esté ofreciendo un producto de ahorro o depósito sea vigilada por la Superintendencia Financiera. De otro lado, indica que las fintechs que solo ofrecen crédito no requieren ser reguladas para hacerlo.



“Las plataformas de P2P lending o ‘crowdfunding’ tienen sus ‘bemoles’. Si bien se trata de mecanismos interesantes para que inversionistas encuentren proyectos atractivos, dichas plataformas no adquieren un compromiso de asesoría con los inversionistas en términos de cuáles proyectos son mejores, sus rentabilidades esperadas, riesgos y condiciones”, puntualiza el CEO de Pronus.



Por lo anterior, alerta que es posible que un inversionista pierda plata en un proyecto que no resultó bueno o suficientemente rentable, de lo cual la plataforma P2P no se hace responsable. “Este tipo de plataforma es ideal para inversionistas profesionales o sofisticados, pero no para inversionistas pequeños, poco expertos y menos informados”, sostiene Zea.



Para identificar que las empresas fintech son confiables, Jackson considera que –aparte de comprobar las reseñas y el número de descargas en la tienda de aplicaciones– siempre es una buena idea estar informado sobre la compañía a la que se le están confiando sus datos personales. Se debe consultar el sitio web de la misma o las relaciones públicas recientes para evaluar si es el producto adecuado para usted.



A lo que Camilo Zea añade que en Colombia hay un número grande y creciente de fintechs, pero que por eso mismo es importante ser cuidadoso e identificar qué tan fiables son los servicios, dado que no todas son vigiladas. “Mirar los reviews puede ayudar, así como también consultar información pertinente en la página del gremio que las agrupa, Colombia Fintech. Por su parte, las plataformas de ‘crowdfunding’ son menos comunes y, como advertí,no son ideales para inversionistas de poca experiencia y/o conocimientos”.



Finalmente, para el Director de Desarrollo de Negocios y Estrategia para América Latina en Galileo Financial Technologies la penetración de los teléfonos inteligentes en todo el mundo significa que estamos mejor conectados que nunca y que las aplicaciones móviles son la forma más común de mantener a las personas conectadas con sus finanzas. “Para la mayoría de las aplicaciones fintech líderes, crear una nueva cuenta es intuitivo y, a menudo, se puede hacer en segundos o minutos”, resalta Jackson.