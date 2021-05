Antioxidantes muestran eficacia en ayuda a prevención del covid-19

En la comunidad médica y científica insisten en el uso de antioxidantes en el manejo preventivo de las infecciones virales, incluyendo el covid-19. La ingesta constante de estas sustancias incide directamente en el desarrollo de enfermedades de este tipo, ya que impiden la replicación del virus dentro del organismo.



En medio de la pnademia, lo que si advierten es que cuidados como el tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento social son la primera línea de cuidado.



En ese contexto, estudios realizados por Carlos Guerrero, médico cirujano, magister en farmacología y en genética, PhD en bioquímica y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, confirman esta premisa. A partir de sus hallazgos, destaca la efectividad de la N-acetilcisteína frente a otros antioxidantes de uso cotidiano como el jengibre, la cúrcuma, la vitamina C y el Omega 3.



La molécula N-Acetilcisteína es eficaz para ayudar a generar inmunidad en el cuerpo dadas su acción mucolítica, antioxidante, antiinflamatoria y antitrombótica, por lo cual puede ser usada como parte de un proceso de fortalecimiento del sistema inmune en momentos de pandemia.



“La mayoría de los virus de RNA (por ejemplo, los que producen las enfermedades del zika, dengue, fiebre amarilla, chikungunya, el covid-19 y los coronavirus en general, y los virus que producen infecciones respiratorias), al ingresar a la célula la inducen a producir sustancias oxidativas que resultan beneficiosas para ellos”, explica el virólogo, señalando además que posteriormente se produce una reacción que intenta compensar la oxidación mediante la producción de proteínas (citoquinas). Los virus impiden esa generación de proteínas y es cuando la célula entra en un estado conocido como estrés oxidativo.



“Generalmente se recomienda ingerir un sobre de N-Acetilcistenia al día, un licuado de jengibre y cúrcuma, alimentarse balanceadamente, consumir verduras y frutas de todos los colores, vitaminas A, E, D y C. No fumar, ni ingerir alcohol, no abusar de los medicamentos especialmente de los antibióticos, evitar el estrés y hacer ejercicios, son acciones antioxidantes muy beneficiosas. Seguir estas recomendaciones no impide que uno se infecte con Sars-CoV-2 (el virus que produce el covid-19), pero si ello ocurre entonces la sintomatología será menos severa”, anotó el experto.