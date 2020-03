'Apps' para hacer ejercicio en casa durante el aislamiento preventivo

Cuando se pasa mucho tiempo en casa, es necesario realizar pausas y desde luego mantenerse activos, por lo que el ejercicio puede convertirse en un excelente aliado durante el tiempo del aislamiento preventivo.



Este es un listado de siete apps para que los usuarios de smartphones Huawei sigan haciendo sus rutinas de ejercicio manteniéndose en forma, sin excusas.



EJERCICIO EN CASA, SIN EQUIPO



Una de las principales preocupaciones a la hora de hacer ejercicio en casa es no contar con el equipo adecuado para hacerlo. Sin embargo aplicaciones como ‘Ejercicio en casa, sin equipo’ demuestran que es posible realizar diferentes rutinas donde lo único que se necesita es el propio cuerpo, pues todos los ejercicios se pueden realizar usando el propio peso corporal. La app está disponible en Huawei AppGallery y se puede descargar de forma gratuita.



YOGA PARA PRINCIPIANTES



La idea de estar en casa es poder hacer diferentes actividades, e incluso aprender nuevos hobbies. Por eso, existen apps como Yoga para principiantes, que cuentan con videos, rutinas de yoga e incluso, clases con guía para que los interesados puedan aprender esta forma de ejercitar el alma y el cuerpo.



La aplicación gratuita que está disponible en AppGallery, tiene un calendario con el que el usuario puede ir registrando sus entrenamientos y llevando un control de su progreso.



MEDITOPIA



Si se trata de un usuario que prefiere meditar en estos días de aislamiento para mantener la calma, AppGallery cuenta con una app gratuita llamada Meditopia que permite realizar meditaciones de 10 minutos diarios para que las personas puedan disminuir sus niveles de estrés y ansiedad.



Esta app gratuita también cuenta con meditaciones para dormir para aquellos que tienen problemas al conciliar el sueño, por lo que al usar esta función van a poder aprender nuevas técnicas, así como ejercicios de respiración y visualización que pueden seguir practicando durante toda su vida para lograr un buen descanso al dormir.



ABDOMEN 6 ‘PACK’ EN 30 DÍAS



Esta es una aplicación interesante para tener un abdomen admirable en solo 30 días. ‘Abdomen 6 pack en 30 días’ es gratuita y cuenta con un paquete de rutinas de ejercicios con varios niveles para que los usuarios puedan perder masa abdominal, marcando esta parte del cuerpo en un mes de trabajo.



Con el paso de los días y cuando el cuerpo se encuentre más preparado, la app irá aumentando la intensidad de los ejercicios y enviará recordatorios a los usuarios para que no olviden realizar sus rutinas diarias.



PIERDE PESO EN 30 DÍAS



Si de perder peso y cuidarse se trata, esta aplicación no puede faltar en los dispositivos. Con ‘Pierde peso en 30 días’ es posible acceder a entrenamientos sistemáticos y planes de dieta para poder estar en forma en solo un mes.



La app tiene una excelente puntuación en AppGallery, ha sido descargada por casi 200.000 personas y es gratuita, por lo que no hay excusa para mantenerse en forma en estos días de aislamiento en casa.



ENTRENAMIENTO DE 7 MINUTOS



Una de las excusas más comunes para no hacer ejercicio es el tiempo, pues muchos aseguran que no tienen ni 30 minutos para ejercitarse a diario. Teniendo en cuenta esa realidad existen apps como ‘Entrenamiento de 7 minutos’, que como su nombre lo indica ofrece una corta pero fuerte rutina a los usuarios para que hagan ejercicio en solo 7 minutos.



Con esta app que se puede descargar gratis en AppGallery, durante 7 minutos los usuarios tendrán que realizar ejercicios que duran 30 segundos cada uno y después tendrán 10 segundos para descansar.



EASY FIT



Finalmente, si se quiere llevar un registro de las calorías, ejercicios y el progreso de peso, Easy Fit es una excelente alternativa que se puede descargar desde AppGallery. Con esta aplicación es posible ver estadísticas animadas, y escoger una meta fitness para ir cumpliéndola de forma juiciosa mientras se está en casa.