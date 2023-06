Coyuntura nacional marca la pauta para la búsqueda de asesoría legal

En un mundo que se encuentra en una constante evolución y donde la volatilidad de la economía genera efectos de alto impacto en las distintas industrias y los mercados, las necesidades de las organizaciones también llevan a buscar asesorías más especializadas o con énfasis específicos, lo que supone nuevos retos –por ejemplo– para las firmas de abogados.

Para Mauricio Piñeros, socio y Managing Partner de Gómez-Pinzón, la situación económica mundial y nacional, sumada a la incertidumbre que se tiene en este momento, genera una necesidad de acompañamiento de abogados en diferentes áreas que permita revisar la posición jurídica de las compañías y la necesidad de hacer ajustes ante los cambios que se anuncian.



“Hemos visto que las estructuraciones corporativas eficientes, reestructuraciones de empresas, planeación tributaria, conceptos sobre nuevas regulaciones y cambios normativos, son servicios comunes que se solicitan hoy”, señala el directivo.



Nuevas alternativas

Así mismo, indica que en algunos casos las empresas están pensando más en defenderse que en emprender nuevos proyectos lo que, por supuesto, significa un aumento en consultas sobre litigios en distintas áreas del Derecho.



Igualmente, dice que el sector minero energético, ante la implementación de las nuevas políticas y la reforma tributaria, está requiriendo asesoría constante.



Al respecto, Jaime Herrera, socio cofundador de Posse Herrera Ruiz, considera que los retos de este año están en la valoración de ciertos riesgos asociados con cambios en políticas fundamentales y restricciones financieras, como consecuencia de las altas tasas de interés y restricciones a la economía.



“Acompañamos a los clientes en la toma de decisiones estratégicas que mitiguen los riesgos y permitan identificar oportunidades, que promuevan el crecimiento y desarrollo de los negocios, incluyendo transacciones de compras y ventas empresariales. Esto, bajo el entendimiento del contexto nacional e internacional, además de las políticas públicas relacionadas al régimen laboral, fiscal, de transacciones y en general, de todo el marco legal cubierto por las 22 áreas de servicio que actualmente brindamos”, explica Herrera.



Acerca de los cambios que se han evidenciado en los requerimientos que tienen las compañías y que las llevan a contratar a las firmas de abogados tras la pandemia, Carlos Fradique-Méndez, socio gerente en Brigard Urrutia, afirma que hoy en día los clientes requieren abogados conocedores de sus negocios e industria, con mentalidad orientada a la consecución sostenible de sus objetivos corporativos y financieros, capaces de incorporar nuevas tecnologías a la forma de prestar sus servicios y flexibles en términos de diseñar formas creativas de remuneración y alineación de intereses, conforme a las reglas que rigen la profesión.



Adaptación al cambio

En ese sentido, Piñeros sostiene que –como se ha dicho mucho– la pandemia trajo cambios en la forma en la que los clientes requieren los servicios. La adaptabilidad a sus entornos, la capacidad de reacción inmediata, la celeridad en las respuestas y ser precisos y concretos en los conceptos o soluciones que les brindemos, ya hoy no es un valor agregado sino una exigencia.



Agrega que los servicios jurídicos son coyunturales y así como en su momento el covid-19 trajo cierto tipo de consultas, hoy las generan las reformas, la incertidumbre política y económica. “Mañana será otro tema el que nos dicte la necesidad de asesoría de nuestros clientes”, anota el socio y Managing Partner de Gómez-Pinzón.



A su vez, Herrera dice que, posterior a la pandemia, las empresas se enfocaron en atender los temas legales propios de sus actividades de manera interna. Sin embargo, en función de obtener mayor eficiencia, buscan asesoría externa para los asuntos estratégicos de alta complejidad, en los que es fundamental contar con equipos especializados y multidisciplinarios.



Proyección internacional

A partir del 1 de julio de 2023, EY consolidará sus operaciones en Latinoamérica. Con esta integración, EY Law operará de manera integrada en 18 países de la región ofreciendo servicios de asesoría legal especializada y consultoría en innovación e implementaciones de tecnología para departamentos jurídicos empresariales, respaldados por un equipo de más de 280 profesionales y 25 socios y directores.



Este equipo ofrecerá soluciones en múltiples áreas de especialización que incluyen asesoría corporativa, transacciones y fusiones y adquisiciones (M&A), derecho laboral, banca, finanzas y mercados públicos de valores, emprendimientos y Fintech, inversión extranjera y cumplimiento regulatorio, entre otros.



Ximena Zuluaga, líder de EY Law para Latinoamérica a partir de dicha fecha, subrayó la importancia de la integración: “Al unificar nuestras habilidades y capacidades en toda la región, podemos brindar asesoría legal especializada, integral e innovadora a nuestros clientes dondequiera que se encuentren sus negocios. Nuestro trabajo en estrecha colaboración con las prácticas especializadas de EY nos permite ofrecer una visión integral de negocio de los asuntos, añadiendo un valor significativo a nuestros clientes y acompañándolos en su camino hacia el éxito”.



Expectativas sobre lo que viene

Para el socio cofundador de Posse Herrera Ruiz, las expectativas están generadas por la definición de las políticas públicas que actualmente enfrenta el país, además de la adaptación progresiva del mundo legal a las nuevas tecnologías que vinculan la Inteligencia Artificial y, a su vez, representan un reto en materia de la conservación de la información y los datos.



Así las cosas, asegura que se espera continuar con la tendencia al interés por la participación en el sector energético con alternativas sostenibles y desde el punto financiero, la consolidación y regulación del sector Fintech.



“Además, que se ve como requisito la especialización de abogados en materia de todas las industrias y todos los subsectores de las mismas”, manifiesta Jaime Herrera.



Por su parte, Mauricio Piñeros cree que –definitivamente– el futuro de la profesión está en convertirse en los asesores de confianza de los empresarios y que esto exige hacer un gran esfuerzo de tiempo en comprender cabalmente el negocio de los clientes y en “jugársela” con ellos.



“Ya no basta con dar respuestas correctas, es necesario acompañar a los clientes en sus decisiones. No es suficiente señalar los riesgos y dejar que el cliente tome las decisiones, hay que acompañar a los clientes en sus negocios, no limitarse a decir lo que está bien o no está bien. Se trata de encontrar soluciones a los problemas y no problemas para cada solución”, puntualiza el socio y Managing Partner de Gómez-Pinzón.