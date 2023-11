Así quedó el ‘ranking’ Legal 500 en su última edición 2023-2024

La más reciente publicación del ‘ranking’ Legal 500, dado a conocer el pasado 25 de

octubre, comienza el capítulo dedicado a Colombia con un breve análisis del contexto nacional y de algunas movidas alrededor de las firmas de abogados durante el último año.



Así, el informe revela que pese al estancamiento económico –y posiblemente político– del país “su mercado legal se ha mantenido notablemente dinámico. En particular,

una gran cantidad de nuevas marcas ingresaron al mercado durante 2022/23 a través de una combinación de fusiones y escisiones”.

Categorías destacadas

Luego de esa introducción, se revelan las distintas categorías reconocidas, encabezadas por la de 'Banca y finanzas', que en esta oportunidad tuvo en la banda o 'tier' número uno a las firmas Brigard Urrutia, Dentons Cárdenas & Cárdenas, Gómez-Pinzón Abogados (GPA) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.



La banda dos quedó integrada por Cuatrecasas, DLA Piper Martinez Beltrán, Garrigues

y Posse Herrera Ruiz, y la tercera por Baker McKenzie S.A.S., CMS Rodríguez-Azuero, Holland & Knight, Mendoza Abogados y Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico.



A su turno, la categoría de ‘Mercado de capitales’ fue liderada por Brigard Urrutia y Gómez-Pinzón Abogados (GPA), mientras que en la banda dos se ubicaron Baker McKenzie S.A.S., Dentons Cárdenas & Cárdenas, Garrigues, Holland & Knight, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Posse Herrera Ruiz y Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico. Y en el tercer renglón DLA Piper Martínez Beltrán, Esguerra Asesores Jurídicos y

Mendoza Abogados.



El área de ‘Competencia y defensa de la competencia’ estuvo en cabeza de Baker McKenzie S.A.S., seguida por Brigard Urrutia, Esguerra Asesores Jurídicos, Garrigues y por Ibarra Abogados Rimon Law, al tiempo que el banda dos se destacaron ECIJA Colombia, Gómez-Pinzón Abogados (GPA), Jaeckel / Montoya Abogados, Philippi Prietocarrizosa

Ferrero DU & Uría, Posse Herrera Ruiz y Serrano Martínez CMA.



Y en la tercera, las firmas Bermúdez & Esguerra Abogados, Dentons Cárdenas & Cárdenas, DLA Piper Martínez Beltrán, Lloreda Camacho & Co., OlarteMoure y Valbuena

Abogados.



En ‘Compliance y delitos de cuello blanco’, el 'tier' uno fue para Jaime Granados Peña & Asociados Ltda, Jaime Lombana & Abogados y MPA/PDA Derecho Punitivo y Riesgos

Corporativos. En el dos quedaron CMS Rodríguez - Azuero, Fabio Humar Abogados, Francisco Sintura Varela Abogados Asociados S.A. y Prias Cadavid Abogados; y en el

tercero Cáez Muñoz Mejía Abogados (CMM), Díaz Reus International Law Firm & Alliance, Mestre-Mendieta Penalistas y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.



En la categoría de ‘Corporativo y M&A’, la compañía Baker McKenzie S.A.S. obtuvo la primera posición. Le siguieron Brigard Urrutia, DLA Piper Martínez Beltrán, Gómez -Pinzón Abogados (GPA), Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Posse Herrera Ruiz.



Luego, en la banda dos figuraron Dentons Cárdenas & Cárdenas, Garrigues y Lloreda Camacho & Co., en tanto que en la tres se ubicaron CMS Rodríguez-Azuero, Cuatrecasas,

Muñoz Tamayo & Asociados y Serrano Martínez CMA.





El área de ‘Resolución de disputas’ se divide en ‘Arbitraje’ y ‘Litigación’; en la primera sobresalieron Baker McKenzie S.A.S., Posse Herrera Ruiz y Suescún Abogados, seguidos

en la banda dos por Adell & Merizalde, Arrieta Mantilla & Asociados, Chemás & Asociados, Gómez-Pinzón Abogados (GPA), Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Rincón Castro Abogados.



Mientras que en la de ‘Litigación’ fueron exaltadas en el 'tier' uno Baker McKenzie S.A.S., Brigard Urrutia, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Posse Herrera Ruiz; en el segundo renglón Arrieta Mantilla & Asociados, Botero Salazar Tobón Abogados, DLA Piper Martínez Beltrán, Esguerra Asesores Jurídicos y Gómez-Pinzón Abogados (GPA).



Y en el tercero, Arrubla Devis Asociados, Castro Leiva Rendón Abogados, Chemás & Asociados, CMS Rodríguez-Azuero, DAC Beachcroft Colombia, Dentons Cárdenas &

Cárdenas, Garrigues, Lloreda Camacho & Co., Palacios Lleras, Pinilla González & Prieto Abogados, Tamayo Jaramillo & Asociados y Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico.