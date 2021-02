Asobancaria advierte de correos maliciosos a nombre del gremio

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, dijo que usuarios del sistema financiero están recibiendo correos electrónicos malintencionados que han sido enviados desde la cuenta no-reply@asocbancaria.com, en los cuales se señalan problemas con cuentas bancarias y se le pide al destinatario del correo que descargue un archivo, llene y envíe un formulario.



(Lea: Ciberseguridad, clave para la industria de los eventos en el 2021)

Al respecto el gremio aclara que no pide información a los consumidores financieros ni avisa sobre posibles inconvenientes con los productos bancarios.



Este es un caso de la modalidad de fraude conocida como phishing o envío de correos electrónicos que llegan con archivos adjuntos que contienen software malicioso, el cual se descarga sin que el usuario se dé cuenta al momento de darle clic al archivo.



Generalmente son correos que llegan supuestamente de alguna autoridad como la Dian, Fiscalía, Transito, Minsalud o algún banco, con mensajes de multas, embargos o informa-ción que llame la atención de la víctima, para que sin pensar descargue el archivo malicio-so y los delincuentes tengan acceso a la información y datos personales de las víctimas.



El gremio pidió no descargar archivos de correos electrónicos sospechosos ni ingresar en los enlaces que contienen.



Igualmente, no ingresar a la página web del banco a través de enlaces o links que se adjuntan en correos electrónicos. Para ingresar a la página web del banco es necesario que el usuario teclee la dirección.



Dijo que los bancos nunca le enviarán correos electrónicos solicitando usuarios o claves de acceso y en esos casos no se deben responder y hay que eliminarlos.



Tampoco se deben realizar transacciones bancarias desde computadores públicos y hay que mantener el computador personal con el antivirus actualizado.



Igualmente, hay que cambiar la clave de la tarjeta periódicamente, por lo menos una vez al mes y cuando se digite, no permitir que otras personas la observen.



De la misma manera, no hay que perder de vista la tarjeta a la hora de pagar ni permitir que sea pasada por elementos diferentes al datáfono ni aceptar colaboración de extraños al momento de realizar transacciones con dichas tarjetas.