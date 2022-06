Aspirantes a estudiar Derecho: los puntos clave

El Derecho es una vocación en función al servicio de los demás, dentro de la cual, a través del entendimiento y cumplimiento de las normas, se puede impactar positivamente a la comunidad. Es por esta y por más razones que se ha convertido en una opción atractiva al momento de pensar en un futuro profesional.

El proceso constante de crecimiento personal también implica el desarrollo de habilidades blandas, como el respeto hacia los demás, la autorregulación, saber cuándo hablar, cuándo callar; gestionar las emociones y la autoconfianza, que se deriva de la preparación; el desarrollo de la capacidad de aprender de los otros, de sus aciertos y errores.



Este tipo de habilidades se aprenden en el aula, en el constante relacionamiento entre profesores y estudiantes y luego continúa durante todo el ejercicio profesional: en la defensa de los derechos de los más vulnerables, en las firmas de abogados, en el relacionamiento con los clientes, en los despachos judiciales, y, en general, en las diversas situaciones de la vida cotidiana laboral de un abogado.

Futuro personal

Ahora bien, Giannina Guerrero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad

Tecnológica de Bolívar, comenta que no es un secreto que la carrera profesional elegida, moldea y de muchas maneras define el futuro personal y profesional del ser humano.



Y es que esta es de las elecciones más relevantes que se toman en la vida. Por esto, es importante hacer un ejercicio de reflexión juicioso que permita adentrarse en sí mismo, identificando las motivaciones y pasiones propias, de tal forma que la decisión que se tome sea consciente y auténtica, pues no hay mayor felicidad que hacer lo que uno ama.



Cabe resaltar que graduarse como abogado ofrece innumerables campos de actuación. En este sentido, el profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Eduardo Salgado Figueroa, ha enumerado algunas de las razones por las que vale la pena estudiar Derecho:



- Son los guardianes de los derechos, reglas y de la norma de normas: la Constitución.

- Los abogados son los precursores de las teorías que mejoran la protección de los derechos en todas las dimensiones.

- Son los jueces que deciden y resuelven los conflictos de todos los agentes que existen en la sociedad.

- Son los defensores de los indefensos.

- Son el pilar epistemológico de las leyes.

- Están capacitados y autorizados para perseguir a los que no hacen el bien e imponer

sanciones y castigos.

- Como profesión liberal, pueden ser litigantes, contralores, procuradores, fiscales, profesores, consultores, asesores, jueces, magistrados, políticos, etc.



Por su parte, Jorge Luís Yarce Tamayo, docente universitario de Derecho, manifiesta que la avalancha de información es absolutamente abrumadora y las opciones parecen casi infinitas. Sin embargo, hay carreras que por su tradición y renombre social, siempre salen a relucir, como el Derecho.

Múltiples campos

Mientras que Sofía Sierra, gerente del área legal de P&G Colombia, señala que en Colombia existen alrededor de 300 universidades que ofrecen el programa de Derecho. “Según el Dane, cerca de 21.000 estudiantes se registraron en el 2021 a este programa, lo que nos da a entender que es sin lugar a duda una carrera que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Creo que este incremento en la elección de Derecho como carrera profesional se da puesto que los jóvenes en nuestro país han entendido que el pilar de la sociedad son las leyes y normas que la regulan. Así, el ordenamiento jurídico repercute en todos los aspectos de nuestra sociedad”.



Por otro lado, Jorge Luís Yarce destaca que la profesión es una de las más multifacéticas,

permitiendo a sus egresados el ejercicio en múltiples y muy variados campos de acción, lo que, sumado al gran nivel de especialización en la disciplina, segmenta las oportunidades de trabajo y por ende, la empleabilidad, brindando muchas oportunidades a los abogados para encontrar nichos de trabajo.



Es clave considerar que un egresado de Derecho podrá fácilmente encaminar sus esfuerzos a cualquier sector, público o privado; en las distintas áreas del ejercicio profesional -o áreas del derecho- y ejercer como asesor, consultor, líder de procesos relacionados a la disciplina o litigante.

Entre otras fortalezas

De acuerdo con Juan Carlos Arbeláez, Socio Práctica Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, partiendo desde la conceptualización de justicia, las fortalezas que, a la vez, tienen que ser virtudes del profesional, se componen de una vocación permanente por la investigación, empatía con los usuarios, objetividad, entre un sinfín de cualidades

personales y profesionales.



Así pues, yace una personalidad objetiva, la cual desaparece en los profesionales que resultan sesgados por posiciones incoherentes o arcaicas que permean sus actuaciones

laborales. Asimismo, a toda conclusión que lleguen los abogados, y sobre todo los estudiantes de derecho, la debe acompañar un estudio de criterios y definiciones que arrojen una posición suficiente. Para este caso, cada estudiante tiene el deber de conocer metodologías de elaboración de líneas de jurisprudencia, técnicas de investigación y demás asuntos que le permitan conectar su búsqueda con su trabajo.



En sí, la facultad de Derecho sienta las bases propias de cada profesional, añade virtudes y destrezas y provisiona cualidades a cada persona. Lo importante es que la disposición de aprendizaje subsista.