Aumentan en Colombia las incapacidades laborales por dolor lumbar 

Una investigación de la Asociación Colombiana para el estudio del dolor (ACED), reveló que el 46% de los encuestados reportaron haber tenido dolor por más de tres meses, dolor crónico, incluyendo dolor osteomuscular, craneofacial y abdominal.



Según expertos, la población entre 25 y 50 años es la más afectada por dolor lumbar.



A diferencia de las molestias ocasionadas por dolor agudo, cuya sensación es temporal y permanece por días o semanas, las afecciones producidas por dolor crónico pueden extenderse por meses o años.



En Colombia, el 68 % de los dolores crónicos en pacientes están asociados a molestias osteomusculares, entre ellas, se destacan los dolores en articulaciones de brazos, piernas y lumbares.



Sobre este último, Miguel Farfán, ortopedista y traumatólogo, señala que el dolor lumbar crónico es la principal causa de incapacidades en Colombia y en varios países del mundo. En el país podría representar el 20% del total de las incapacidades.



“Desde el inicio de la pandemia he tenido un incremento del 800 al 1.000 % de las consultas por dolor lumbar” asegura el especialista. Este dato es importante ya que dicha variación se relaciona directamente con los cambios en las dinámicas laborales y la masiva adopción del teletrabajo.



Aunque el dolor lumbar crónico puede tener distintos orígenes como: contracturas musculares, desviaciones de la columna vertebral (escoliosis), enfermedades inflamatorias como la artritis y algunos tipos de cáncer; el 85 % de los pacientes que lo padecen tienen lo que los especialistas denominan dolor de espalda no específico, es decir, que no tiene origen físico claro.



Sin embargo, los expertos en salud asocian cada vez con más frecuencia este tipo de molestias a factores ocupacionales, sedentarismo, posturas inadecuadas, estrés y cargas emocionales que incrementan el riesgo.



“Sin duda las personas más afectadas son quienes permanecen sentadas por jornadas muy extensas y las que someten la espalda a vibraciones, principalmente conductores de carro o moto. Otro grupo es liderado por las mamás, quienes ahora dedican mucho más tiempo a cuidar a los recién nacidos y niños pequeños que antes estaban en el jardín y ahora están en casa, haciendo esfuerzos al levantarlos inclinando su espalda sin doblar las rodillas. Por último, también hay un número muy importante de pacientes con sobrepeso y obesidad, que también se ha incrementado en el último año”, puntualiza el Farfán.



En ese sentido, la encuesta revelada por la Asociación Colombiana para el estudio del Dolor, indicó que el 56 % de las personas consultadas, refirieron que su capacidad laboral se vio afectada de manera muy importante o moderadamente importante, como consecuencia del dolor crónico, incluido el lumbar.



A su vez, el 32 % de los encuestados que padecen algún tipo de dolor crónico, indicaron que han tenido incapacidad laboral debido a las limitaciones para caminar, interactuar socialmente e incluso dormir, mientras que el 52 % de ellos manifestó que vio afectada su esfera emocional de manera moderada, severa o muy severa.



“El dolor lumbar es una enfermedad de salud pública con un alto impacto en la economía del país, de las empresas y de las familias. Hay pacientes que pueden tener de 3 a 6 meses de incapacidad y llegan a una zona de peligro en la que las indicaciones para la extensión indeterminada de la incapacidad no son claras ni factibles; aún sin tolerar condiciones para trabajar, medicina laboral no logra diagnosticarlos como discapacitados para pensionarlos de por vida y muchos terminan abandonando sus empleos”, indicó Farfán.



Se estima que entre el 5 y el 30% de los pacientes en Latinoamérica renuncian a sus trabajos al ver limitadas sus capacidades. Al respecto, Patricia Bonilla, Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, recalca que el dolor lumbar crónico es considerado como la enfermedad mecánica más costosa, ya que además de los gastos en tratamientos, hospitalizaciones e intervenciones, implican licencias por incapacidad y reemplazos temporales o permanentes de estas personas”. De hecho, en América, se destina el equivalente al 2 % del PBI a estos conceptos.



“Para un adecuado tratamiento del dolor lumbar crónico, es necesario en primer lugar que el sistema de salud le dé un enfoque preventivo. Como política pública se debería enseñar a todos los que cumplan 18 años a cuidar su columna. De igual forma, debería haber más énfasis sobre estos dolores en el pregrado médico, sobre todo en la actualización del manejo del dolor lumbar, pues no solo es generar incapacidades, todos debemos ser conscientes que, si bien no es una enfermedad mortal, sí perjudica a millones de personas” afirmó Farfán.





Recomendaciones



¿Cómo se puede evitar el dolor lumbar?



En este sentido, la especialista recomienda incorporar algunos cuidados:



Llevar una rutina sana: mantenerse activo, hacer ejercicio, evitar fumar y llevar una dieta balanceada, permitirá mantener un peso adecuado y contribuirá al manejo del estrés.



Mantener una postura correcta: con el tronco erguido y los hombros atrás. Si está sentado, procurar que su espalda descanse en el respaldo de la silla.



Hacer pausas de la silla durante el día (idealmente cada 40 minutos), hacer estiramientos y cambiar de postura con frecuencia.



Asegurarse de tener una postura recta de su espalda en caso de que levante y transporte peso, para que el esfuerzo no se haga con los músculos de la espalda.