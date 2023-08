¿Bajar tasas? No es el momento

Se cuecen habas por doquier. Prudencia es la mejor consejera en tiempos de alta incertidumbre. No recuerdo que un ministro, o el Presidente de turno, hayan propuesto subir las tasas de interés de referencia del banco central.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Pero, eso sí, financiación de los déficits fiscales provenientes de la voracidad de la hacienda pública, por más nobles que luzcan sus propósitos, como por ejemplo la emisión de moneda para saldar las indemnizaciones de las víctimas de la violencia, cuando su fuente debería ser el fisco en vez del Emisor.

No puede ser que la caja menor del Estado para resolver las afugias de su conducta manirrota en el gasto siga siendo el administrador del circulante. El cierre de ese camino constituyó la más valiosa victoria histórica de la reforma de la carta magna de 1991. Enhorabuena.



(Los países en donde se trabaja más y menos horas al año)



La inflación sigue desbocada. Y la que sufrimos ahora, contrario a lo que comúnmente se dice, no ha sido provocada exclusivamente por el lado de la oferta (la guerra de Ucrania, el cambio climático, y los etcéteras).



(Los seis hábitos de los multimillonarios para cuidar sus finanzas)



Sino asimismo por un evidente exceso de demanda sobre la capacidad instalada de le economía. Sus indicadores inequívocos no son otros que el índice de la denominada inflación básica, que sustrae de la total el comportamiento de los precios de los alimentos y los combustibles, o sea los eventuales choques de oferta. Y las expectativas de inflación, también aún desbordadas, cuya senda debe determinar la variable más relevante para fijar la postura de una política monetaria responsable.



No es hora de aflojar la rienda, y, por contera, caer en la tentación de complacer a una galería nutrida por el populismo. La cuenta de semejante despropósito terminaría pagándola, como suele suceder, la ciudadanía, en especial sus estratos socialmente más vulnerables.



(Minsalud hará mesas de trabajo con EPS ante crisis financiera)



Por fortuna, contamos con una autoridad monetaria independiente del Gobierno, con un equipo técnico autónomo, dotado del mejor talento humano en materias económicas, y rodeado de la más alta credibilidad pública, la cual representa, en últimas, su más preciado patrimonio.



La tecnocracia de nuestro banco central, por encima de la burocracia convencional, que en los tiempos que corren, con honrosas excepciones, nos ahoga en el lodo de la corrupción, es un oasis de donde emana la confianza de propios y extraños en nuestro aparato productivo.



Como en Perú, y también en Chile, más allá de los avatares políticos que para efectos del mediano y largo plazo no son otra cosa que fenómenos genuinamente transitorios. Esperemos que también sea así en Colombia. Gracias a sus bancos centrales idóneos e independientes y, por tanto, confiables.



El falso dilema entre crecimiento e inflación, como si el control de esta última fuera el verdugo indomable del primero, raya en el ámbito de la mitomanía. En efecto, desde el ángulo de la macroeconomía, la clave del bienestar yace, más que en el crecimiento puro y per se, en su sostenibilidad, y la llave maestra de ésta, en una inflación baja y estable, y, en lo posible, predecible.



No es hora de bajar las tasas. Mantener apretada la rienda, en tanto no nos enrumbemos de manera firme y persistente hacia la meta del tres por ciento anual de inflación, debe ser el deber ser.



CARLOS GUSTAVO CANO

Profesor de la Universidad de los Andes, excodirector del Banco de la República y Ecopetrol y exministro de Agricultura