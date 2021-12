Banco de Bogotá galardonado como el ‘Mejor Banco del país’

La revista inglesa The Banker, perteneciente al Grupo Financial Times, reconoció al Banco de Bogotá en el marco de los premios “Bank of the Year Awards 2021”, como ´ Banco del Año en Colombia´. Este reconocimiento se suma a otros galardones recibidos este año por parte de Euromoney, Global Finance y LatinFinance, que lo posicionan también como el Mejor Banco en Colombia 2021.

The Banker exaltó la estrategia de digitalización del banco como herramienta para generar una mejor experiencia del cliente, destacando cómo los canales digitales han facilitado el acceso al portafolio de productos y servicios. Por otra parte, también resaltó la estrategia de sostenibilidad de la entidad financiera, filial de Grupo Aval, especialmente la colocación de bonos verdes y la financiación de proyectos que generan un impacto positivo en el medio ambiente.

Banco de Bogotá

“Este es un reconocimiento a la confianza de nuestros clientes, al profesionalismo de nuestros colaboradores, a nuestra capacidad de adaptación y resiliencia y a nuestro firme compromiso de contribuir al bienestar de las personas, al desarrollo del país y al cuidado del medio ambiente”, señaló Alejandro Figueroa, presidente del Banco de Bogotá.