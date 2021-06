Barranquilla solicitó permiso de aforo para el estadio Metropolitano

La Alcaldía de Barranquilla, mediante la Secretaría de Deportes de la ciudad, se encuentra a la espera de recibir el visto bueno del Gobierno Nacional para habilitar un aforo en el estadio Metropolitano.



Así lo aseguró el medio local ‘El Heraldo’, que citó al secretario de Deportes Distrital, Gabriel Berdugo.



“Es decisión del Gobierno y ojalá podamos tener público de nuevo en los estadios”, sostuvo Berdugo al mencionado medio.



El funcionario también explicó que la idea es que el aforo permitido en el estadio sea del 25%.



En caso de recibir la aprobación del Gobierno, el ingreso de público al Metropolitano se haría para la fase final del fútbol colombiano, en la que Junior, el equipo de Barranquilla, se encuentra en semifinales.



¿Y para la eliminatoria suramericana a Catar? En este punto hay varias versiones encontradas.



De manera oficial, este miércoles 2 de junio en la mañana, el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, dijo que todavía están esperando la confirmación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para ver si la capital del Atlántico recibirá el partido entre Colombia y Argentina, del próximo 8 de junio.



Según las palabras del mandatario local, todavía no hay una sede fija.



No obstante, extraoficialmente, la emisora ‘Blu Radio’ aseguró que el Metropolitano sí será la sede del partido y que, además, tendrá público: 10.000 personas.



Por ahora, ni la FCF ni la Conmebol se han pronunciado.



