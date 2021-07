Beneficios de la colonterapia

Para muchos hablar del colon es sinónimo de estreñimiento e inflamación, ya que, con el paso de los años, las enfermedades que atacan a este órgano son más comunes y se han vuelto un dolor de cabeza que afecta incluso a los más jóvenes.



De hecho, un reciente estudio publicado por la revista médica Gut revela que las tasas de cáncer colorrectal en personas menores de 50 años han aumentado y que los nacidos cerca del año 1990 tienen cuatro veces más riesgo de enfermar de cáncer rectal que un paciente nacido en 1950.



Para Alejandro Escalante, “el colon es el segundo cerebro del cuerpo humano, allí convergen los malos hábitos de alimentación y las emociones negativas como el estrés, la frustración, la ansiedad, entre otras”, por eso, se recomienda realizar procesos de limpieza que le ayuden al cuerpo a liberarse de estas toxinas.



Tal es el caso de la colonterapia, un procedimiento de lavado intestinal indoloro, a través de la instilación de infusiones medicinales, que cada día es más común entre las personas, debido a los beneficios que ofrece para su organismo.



Pero ¿cuáles son esas bondades que hacen de la colonterapia un tratamiento efectivo para sentirse más sano? Escalante responde:



1. Mejora la digestión: equilibria y regula el tránsito intestinal, combatiendo males como el estreñimiento, la diarrea, los gases, cólicos y otras enfermedades intestinales.



2. Aumenta la energía: cuando el organismo está congestionado con toxinas, la energía es baja, por lo tanto, si se hace una limpieza, todos los sistemas se renuevan y esto ayuda a la persona a tener un aumento de su energía.



3. Limpia la piel y los ojos: la colonterapia permite que se renueve la piel y se retrase el envejecimiento y la aparición de arrugas. Este procedimiento ayuda a que mejore su luminosidad y su textura. Además, reduce el cansancio visual.



4. Normaliza el peso: esto debido a que resetea el organismo y lo limpia a profundidad de residuos que el cuerpo no puede eliminar por sí mismo. El colon puede llegar a acumular hasta 10 kilos en toxinas, así que cuando se limpia, todo se regula y así se puede normalizar el peso.



5. Mejora la circulación: la sangre y la linfa, al tener menos residuos que obstaculicen su paso, fluyen mejor. Esto hace que la persona se note menos hinchada, mejore la celulitis y la retención de líquidos.



6. Genera mayor claridad mental: el efecto detox incide directamente en el estado emocional de las personas, mejorando la calidad del sueño, disminuyendo el estrés y la ansiedad.



7. Fomenta la renovación de la macrobiota: esto le permite a la gente prevenir la aparición de infecciones bacterianas, alergias y virus, ayudando a los pacientes a mantener fuerte su sistema inmunológico.



Cabe resaltar que este es un procedimiento que sólo se realiza a personas mayores de 14 años y que a diferencia de lo que algunos replican, no es incómodo, no produce dolor, ni causa incapacidad.