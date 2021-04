Murió el responsable de la mayor estafa piramidal de la historia

El exfinanciero Bernie Madoff, condenado a 150 años por perpetrar la mayor estafa piramidal de la historia de Wall Street, murió en una prisión federal de Estados Unidos a los 82 años, informaron este miércoles varios medios estadounidenses.



Madoff, que en 2009 se declaró culpable de haber estafado 50.000 millones de dólares, había solicitado el año pasado salir de la cárcel debido al riesgo que suponía la pandemia y porque sufría una enfermedad renal en fase terminal, pero su petición había sido rechazada.





Según las autoridades, que no han especificado el motivo de su muerte, el exfinanciero falleció en el Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte, una instalación penitenciaria para presos con problemas de salud.



Madoff pasó de ser una de las figuras más prestigiosas de Wall Street a todo un símbolo de las peores prácticas bursátiles tras destaparse el gigantesco fraude de inversiones que operó durante años y que terminó por costar miles de millones a grandes y pequeños inversores.



El financiero desarrolló un sistema fraudulento que prometía altas rentabilidades y que pagaba a los primeros inversores con las cantidades que captaba de los últimos en confiar en su gestión, una estafa piramidal que según las autoridades pudo causar pérdidas de unos 65.000 millones de dólares a clientes de todo el mundo.



Pasada más de una década, las víctimas siguen aún recuperando dinero gracias a la liquidación de su firma y el trabajo de la Justicia estadounidense.



Operando siempre con secretismo y cultivando en todo momento un aire de exclusividad, Madoff atrajo a su firma a conocidas figuras de muchos ámbitos, desde el cineasta Steven Spielberg a los propietarios de equipos de béisbol y fútbol americano o a grandes empresarios.



Madoff fue detenido en diciembre de 2008 y tres meses después se declaró culpable de once delitos económicos que le enviaron a prisión de por vida, con una sentencia de 150 años de cárcel. "Lo siento mucho y estoy profundamente arrepentido", dijo el inversor al admitir su culpabilidad en el tribunal federal del distrito sur de Manhattan, donde admitió que "este día tenía que llegar”.



Madoff, que llegó a presidir el mercado Nasdaq, había iniciado su carrera en el mundo de la inversión a los 22 años, según aseguraba, al abrir una empresa con los 5.000 dólares que ganó como salvavidas en un trabajo de verano.



Su negocio prosperó hasta convertirse en uno de los grandes actores de Wall Street y convirtió a este neoyorquino originario de un barrio obrero en una figura extremadamente respetada en los círculos financieros y en un miembro de la alta sociedad de la Gran Manzana.



Nacido en 1938 en el distrito de Queens, Madoff estudió un año en la universidad de Alabama y se graduó en ciencias políticas en 1960 en la de Hofstra (Nueva York), además de asistir durante un año a la Facultad de Derecho de Brooklyn. Robert De Niro le dio vida en 2017 en la película de HBO "The Wizard of Lies", en la que Michelle Pfeiffer interpretó a su esposa Ruth.



EFE