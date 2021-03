Bienestar y progreso social deben ser colectivos: Director Compensar

En medio de todas las complejidades y escenarios difíciles que ha planteado al mundo una pandemia sin precedentes como la que aún se sigue enfrentando, esta coyuntura igualmente ha servido para poner en evidencia que la solidaridad, las buenas acciones y el trabajo mancomunado para superar esta crisis también continúa ‘contagiando’ cada vez más a la humanidad.

Y si esto ha sucedido con individuos y sociedades que tal vez en otrora no se caracterizaban propiamente por esta clase de actitudes de respaldo hacia los demás, cómo no se iba a manifestar entre quienes por su misma esencia han dedicado su vida y trayectoria a respaldar las causas comunes y a buscar el bienestar de sus comunidades.



En ese sentido, una organización como Compensar está convencida de que siempre, pero con mayor razón en momentos tan retadores como los que se viven actualmente en el ámbito mundial, la única forma de superar los grandes desafíos es uniendo esfuerzos y voluntades, y trabajando colaborativamente. Para ello, consideran fundamental compartir opiniones y miradas distintas sobre temas relevantes de sociedad, ya que dichas conversaciones e ideas permitirán abrir caminos y avanzar juntos con mayor decisión.



Por lo anterior, Compensar ve en el Foro “Perspectivas económicas 2021” un importante escenario de construcción colectiva para poner temas de vital importancia en la agenda pública y, en su caso particular, para visibilizar la importancia de lograr como país una reconstrucción con equidad, es decir, tener presente que no es posible pensar en avanzar económicamente sin garantizar la protección social de los trabajadores, sin invertir en el bienestar integral de ellos, de sus familias y de las comunidades en general.



Lo anterior, no solo se trata de empleo o ingresos, sino de buscar cada vez mejores niveles de calidad de vida y condiciones dignas que permitan a todos los ciudadanos fortalecer sus capacidades para poder afrontar adecuadamente los enormes desafíos que en todo sentido impone la vida a diario, de tal forma que una pandemia como la que se está viviendo (y las que pueden seguir llegando en el futuro) nos tome a todos en mejores condiciones para poder sobrellevarla con equidad como sociedad.



Y no, por el contrario, “todos en el mismo mar, pero unos en súper yates y otros aferrados a escombros flotantes”, como lo manifestó hace algunas semanas Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Un llamado a reflexionar sobre la justicia social, que desde inicios de la pandemia Carlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar ha expresado en diversos escenarios al asegurar que “el bienestar integral y el progreso social solo son viables y sostenibles si son colectivos”.



Compensar

Actor social generador de equidad



En consecuencia con esas afirmaciones, las cajas de compensación –en general– son protagonistas de cara a la generación de oportunidades para gran parte de la población colombiana de clase media y de menores ingresos.



Cumplen, además, un papel primordial frente a la redistribución de los aportes que hace el empresariado y podría afirmarse que, por medio de ellas, por ejemplo, el sector empresarial hace tangible su apuesta de responsabilidad social, no solo con sus trabajadores, sino con el resto de la sociedad.



“En el caso particular de Compensar, todas nuestras acciones están encaminadas a trabajar mediante redes articuladas, porque estamos convencidos de que el trabajo colaborativo genera mejores resultados y mayor impacto. Por ejemplo, de la mano del Gobierno tanto nacional como local, somos ejecutores de políticas públicas y programas de tipo social con evidentes resultados de eficiencia, calidad y transparencia. Además, la protección a la familia, el acceso a igualdad de oportunidades, el apoyo a la productividad empresarial y el bienestar integral, como motor de transformación social, continúan siendo el propósito que impulsa nuestro diario quehacer”, destacan fuentes de la entidad.



Así las cosas, más que una caja de compensación, Compensar se presenta como una plataforma social de soluciones de bienestar integral. Esto significa, en términos prácticos, que no buscan brindar un servicio de salud desde su EPS por un lado y actividades deportivas, recreativas, culturales, subsidios y demás beneficios desde la Caja por el otro.



Se trata de un conjunto de soluciones que partan de las necesidades específicas de cada individuo, familia, empresa o comunidad y de lo que para cada uno de ellos signifique bienestar, aportando desde todos sus servicios como, por ejemplo, la agencia de empleo y emprendimiento, la Fundación Universitaria, los programas culturales, las opciones de financiación, las ayudas económicas, los proyectos de vivienda, las alianzas con terceros, en fin, todo en función de contribuir cada vez más a transformar la sociedad y a generar progreso y desarrollo colectivo.



De esta forma, estar bien requiere salud, equilibrio físico, mental, emocional, financiero, espacios de diversión y esparcimiento, tener la posibilidad de hacer realidad sus proyectos y de fortalecer sus capacidades para estar lo mejor preparado posible ante los constantes retos que nos impone la vida. Eso es realmente bienestar integral.



“Entonces la visión de Compensar es articular cada vez más esfuerzos propios y con diversos aliados que comparten esta filosofía, para consolidar y robustecer esta plataforma de múltiples alternativas en función de las necesidades e intereses particulares de cada individuo y empresa”, precisan las fuentes.



Compromiso con la reactivación económica



Según voceros de la entidad, una muestra clara de su serio empeño con la reactivación económica de Colombia son las más de 56 millones de actividades que realizaron a lo largo del 2020 y que contribuyeron a mantener la salud y el bienestar integral de miles de familias, comunidades y empresas, evidenciando que sin importar las circunstancias su gestión y compromiso social son imparables.



Además, indican que todas ellas son acciones que van enlazadas en la cadena productiva del país; por ejemplo, destacan la labor de su Agencia de Empleo y Emprendimiento, que logró capacitar a más de 100.000 colombianos y colocar 30.000 empleos entre cargos operativos, administrativos y hasta gerenciales en 1.700 empresas.



Esta es, sin duda, una cifra contundente en medio del desempleo que cerró el 2020 con un preocupante 15,9 por ciento. “Otro ejemplo es nuestro servicio de Vivienda. Según datos del sector, durante el 2020 se vendieron 125.000 unidades de interés social (VIS), con un crecimiento del 11 por ciento (respecto al 2019), un récord significativo dadas las difíciles circunstancias, y allí nuestra intervención se evidencia con el subsidio de vivienda que fue entregado a cerca de 11.800 familias por un valor total cercano a los $278.900 millones”, resaltan los portavoces.



Al tiempo que se entregaron de manera directa 1.670 soluciones habitacionales en sus diferentes proyectos, propios y en convenio con distintas constructoras, mientras que en educación –que es otro factor clave para la reconstrucción– beneficiaron a 2.600 estudiantes de la Fundación Universitaria Compensar (principalmente de estratos 1 y 2) con becas y auxilios por más de $3.000 millones, garantizando la continuidad de sus estudios para el 2021.



Todo lo anterior demuestra una estrategia coordinada, consecuente y muy bien diseñada para buscar el beneficio de los afiliados, sus familias, los empresarios y, por ende, del país, que con este tipo de iniciativas encuentra un apoyo vital en su camino hacia la reactivación con equidad.