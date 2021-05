Buena alimentación, clave tras una cirugía de pérdida de peso

Una buena alimentación es importante durante toda la vida para mantenerse sano, sentirse bien y disponer de la energía necesaria para el desarrollo correcto y funcionamiento del organismo.



Es indispensable incluir en la dieta diaria alimentos integrales y naturales como las frutas y las verduras, ya que son los que mejores nutrientes aportan, en comparación con los alimentos procesados que, en exceso, suelen ser perjudiciales para la salud por su gran cantidad de componentes químicos, ocasionando enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y obesidad.



OBESIDAD



La obesidad se define como un trastorno caracterizado por niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. Esta enfermedad se caracteriza por un índice de masa corporal igual o superior a treinta.



Sin embargo, existen varios tratamientos para combatirla, el más utilizado y que está avalado ante la OMS, es la cirugía bariátrica, que tiene varias técnicas quirúrgicas, entre ellas, el bypass gástrico y la manga gástrica.



“La cirugía bariátrica tiene dos pilares fundamentales, el componente restrictivo y el componente malabsortivo. Hay técnicas quirúrgicas que utilizan una o la otra, e incluso hay técnicas que pueden combinar las dos, sin embargo, la mejor cirugía es la que mejor se amolda a cada paciente y a sus necesidades”, dijo el doctor Cristian Gómez Pareja, especialista en cirugía bariátrica.



Adicional a estas técnicas, que son utilizadas en pacientes con características específicas, existe un nuevo método que es utilizado, en su mayoría, para personas que no tienen más de 8 kilos de sobre peso y que pueden perder peso con mayor facilidad, se trata de Elipse.



“Para este procedimiento el balón gástrico viene en forma de capsula, es decir, es ingerible, no requiere anestesia, endoscopia, ni cirugía. Luego de que el balón se adapta al cuerpo el paciente comienza a cambiar sus hábitos alimenticios y en 4 meses el cuerpo explota la cápsula y la persona habrá recuperado su peso ideal”, agregó el doctor Gómez Pareja.



LA ALIMENTACIÓN DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA



El doctor Cristian explica que luego de practicarse una cirugía para pérdida de peso, es importante entender que su alimentación y su rutina deberán cambiar para siempre.



Los pacientes que se realicen uno de estos tratamientos podrán comer todo tipo de alimento, pero en porciones mucho más pequeñas a lo que normalmente acostumbraban.



“Las personas pueden comer de todo, sin embargo, tendrán que hacer muchos sacrificios, pues si quieren que se vean los resultados a corto plazo, deberán seguir las recomendaciones del médico tratante. Realmente el secreto está en el tamaño de las porciones y tener una dieta balanceada”, puntualizó el especialista.



Adicional a estas recomendaciones, hay algunos alimentos que se deben evitar luego de estas cirugías, entre ellos, los granos, las carnes rojas y los carbohidratos en grandes cantidades, pues esto podría causar algunas molestias estomacales.



Finalmente, el experto explica que, aunque estas cirugías son muy exitosas, si el paciente no sigue las recomendaciones que le da su médico tratante podría no obtener los resultados que espera.



“Nosotros siempre que llevamos a un paciente a cirugía le decimos que la cirugía va a aportar entre un 50% y 60% del éxito, pero el resto es disposición del paciente, si el paciente no tiene ese cambio de actitud, no vamos a tener éxito”, finalizó Cristian Gómez Pareja.