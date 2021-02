Cabify sella alianza con varias marcas en programa de fidelización

Archivo particular

Después de superar el millón de usuarios en la plataforma, Cabify, la app de movilidad urbana diseñó y lanzó al mercado “Cabify Club”. Este es el primer programa de fidelización exclusivo para premiar a sus usuarios de aplicaciones de movilidad en Colombia y también para incentivar a quienes aún no usan la app.



La compañía, ha encontrado en el país un mercado ansioso por utilizar las diferentes alternativas de transporte que agrupan buen servicio, seguridad y con precios competitivos.



“Uno de los principales objetivos que tenemos en Cabify para este 2021, es mantenernos como la plataforma en la que nuestros usuarios puedan encontrar soluciones para cada una de sus necesidades de movilidad. Buscamos permanentemente nuevas oportunidades para mejorar la experiencia de los usuarios dentro y fuera de la aplicación y “Cabify Club” es la muestra de ello. Desde febrero, nuestros usuarios podrán ser parte del programa y a partir de los siguientes meses disfrutar de todos los beneficios”, afirmó Carolina Albornoz, líder del programa.



En su etapa de lanzamiento “Cabify Club” cuenta con aliados en categorías de bienestar y salud, viajes, moda, electrodomésticos, celulares, y restaurantes. Los usuarios podrán obtener hasta un 30% de descuento en comercios aliados como Wingo, adidas, Samsung, McDonald´s y MOVE.



Para poder hacer parte del “club” y acceder a los beneficios, los usuarios deberán completar 5 o más viajes al mes en cualquiera de las categorías que ofrece la aplicación: Taxi, Envíos y Cabify Especial.



“Wingo hace que volar a destinos no solo nacionales sino internacionales sea una realidad para miles de colombianos que antes no lo hacían y por eso nos emociona hacer parte de Cabify Club, porque lograremos darles alas a muchos más viajeros” aseguró Jorge Jimenez, Director de Ventas y Mercadeo de Wingo.



“Con nuestro descuento del 15% para la compra de tiquetes Wingo, esperamos estimular este programa de fidelización tras la alianza estratégica que hemos firmado con Cabify”. A través de Cabify Club, la compañía aspira contribuir a su meta de crecimiento del 40% en este 2021.



Cabify proyecta que más de 300.000 usuarios actuales ingresen al club en un corto periodo de tiempo y puedan disfrutar de los beneficios otorgados. Con este programa, Cabify no solo reafirma su compromiso por ofrecer el mejor servicio urbano de movilidad para sus usuarios, sino que se convierte además en la primera plataforma tecnológica que premia a sus usuarios por seguir viajando de manera segura.



“Este es solo el inicio de grandes alianzas que poco a poco seguirán sorprendiendo a nuestros usuarios. Es la muestra clara de que compañías como Cabify, Wingo, adidas, McDonald's, Samsung y MOVE trabajan para beneficio de la sociedad y responden concretamente a las exigencias del mercado”, concluyó Albornoz.