Campaña en Cali para mostrar mejor cara de la ciudad pese a la crisis

Entre los destrozos que ha soportado la ciudad de Santiago de Cali desde el pasado 28 de abril cuando inició el Paro Nacional, se cuenta el derrumbamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar, el fundador de la ciudad el 25 de julio de 1536. Además, progresivamente, la región se ha debatido entre las incineraciones a sitios públicos y privados; las barricadas que limitan el libre tránsito; la resistencia, los enfrentamientos entre la fuerza pública y la sociedad civil y la mimetización de la delincuencia entre las protestas.



Según estima la Cámara de Comercio de Cali, debido a los bloqueos en los corredores viales del Valle del Cauca, las pérdidas ascienden a cerca de 100 mil millones de pesos diarios, que sería el equivalente a 4 billones de pesos durante los algo más de un mes de protestas y movilizaciones en Colombia y con epicentro en la capital vallecaucana.



A esto se suman las pérdidas de más de 200 mil empleos; inactividad en 13 ingenios azucareros; afectaciones por cerca de 500 millones de dólares en el gremio cafetero; más de 500 mil toneladas de carga represada en Buenaventura -desde donde se exporta el 60% del café y el 95% de azúcar-.



Ante esta situación, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, señaló que “la pandemia nos frenó. Pero los bloqueos por el Paro nos están matando”.



Con el fin de frenar la violencia y crear vínculos de fraternidad en medio de la difícil situación, se creó la campaña #EnamoráteDeCali, que emergió a través de las redes sociales, que integra a la caleñidad de todos los estratos sociales e invita a los nativos y turistas a manifestar el orgullo y las emociones que les genera la ciudad, desde el río Pance hasta los Cerros de Cristo Rey y de las Tres Cruces, pasando por la Calle Quinta, el barrio Obrero, el Parque del Perro, el Gato de Tejada; La Ermita, el Bulevar del Río.



En esta campaña hace parte la actriz Martha Isabel Bolaños, quien con un mensaje de fraternidad y su sonrisa y empatía ha logrado desbloqueos en la movilidad.



“Por qué me vas a impedir pasar, si vos sos un bacán, con un corazón bonito. Tenes una familia que te quiere, de pronto hijos a los que deseas ver crecer. Yo, igual que miles de personas en la ciudad, necesitamos desplazarnos, llevar la comida a la casa. Con mucho esfuerzo he logrado hacer realidad algunos de mis sueños y sé que también vos y todos tus compañeros que te acompañan en esta causa, lo pueden lograr. Si te decidís, verás que lo lográs”, contó la caleña sobre cómo se ganó el corazón de un joven que le pidió plata a cambio de librarle el tránsito por una de las calles de Cali.



De acuerdo con diferentes estudios, entre los que se cuenta el Observatorio de Políticas Públicas (Polis) de la Universidad Icesi, los niveles de preocupación, estrés y depresión, aumentaron durante el confinamiento por la pandemia, del 78% al 125%; cifras que tienen a aumentar durante los algo más de un mes del paro nacional.



Al tiempo, Martha Isabel Bolaños, comenta que, “no es que no tenga problemas, lo que sucede es que siempre procuro tener una buena actitud; aprender de los errores, y saber que, si asumo todo con positivismo, voy a lograr las mejores soluciones”. Y agrega que lo que requiere Cali en el momento actual es, “un ejército de amor”.



Cali, ‘la Capital Deportiva de América’, ‘la Sucursal del Cielo’; donde sus calles, el deporte y la salsa reescriben la historia de una ciudad de película, como la definieron Caicedo, Ospina y Mayolo a través del ‘Caliwood’, precisa reactivar su dinámica, su entusiasmo, su productividad. La ciudad requiere volverle a sonreír al mundo, como lo invita Martha Isabel Bolaños, sonriendo y ‘tirando paso’ a través de las redes sociales y desde los diferentes territorios de la ciudad: #EnamoráteDeCali.