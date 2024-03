Centro de Bienestar Integral Cra 60: conecta con la gente y el planeta

Colombia supera los 50 millones de habitantes y, de ellos, 7.89 millones, es decir, el 15% de la población total son personas mayores según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); realidad que también se refleja en Bogotá, donde más de un millón de personas forman parte de este grupo poblacional que va en aumento y se proyecta hacia 2.5 millones para el 2050, de acuerdo con la investigación "Misión Colombia Envejece”

Ante este panorama y como respuesta a las necesidades de las personas mayores, Compensar inauguró recientemente el Centro de Bienestar Integral Cra. 60 ubicado en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá, una infraestructura con diseño innovador que integra los componentes físico, mental, social y ocupacional, con el objetivo de favorecer el envejecimiento activo, saludable y productivo, fortaleciendo de esta manera el ecosistema de bienestar integral de la entidad.



"En este proyecto de 12.600 m2, distribuidos en 13 pisos y 3 sótanos, podrán encontrar una oferta diferencial orientada a responder a las necesidades e intereses de la población mayor de 60 años, que en nuestro caso asciende a 360.000 afiliados a la caja y alrededor de 342.000 en salud, avanzando así en nuestro propósito de contribuir al bienestar integral de los colombianos”, aseguró Carlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar.



Las obras de este proyecto tomaron dos años y medio con una inversión que superó los $72.000 millones y se proyecta, en su primer año de operación, atender a más de 400.000 personas y, a más de 600.000 una vez alcance su pleno desarrollo.



El Centro de Bienestar Integral Cra. 60, abre sus puertas con una oferta diferencial enfocada en las personas mayores, y además, cuenta con otros servicios para todos los miembros de la familia, entre las que se destacan actividades de recreación, deporte y acondicionamiento físico. Entre los atractivos de la nueva sede se destacan la piscina, spa, gimnasio, salones para clases grupales y cursos de formación, oratorio, restaurante, salón de juegos, sala de lectura, aula multisensorial, entre otros escenarios.



Sumado a ello, esta infraestructura diseñada para la atención integral tiene dedicados sus últimos pisos a la atención de servicios especializados de salud para personas que requieren manejo en patologías de mediana y alta complejidad, como diabetes, obesidad, oncología o alteración renal, remitidos exclusivamente a través de programas de la EPS y clínicas de apoyo.



"Nuestro compromiso es seguir acompañando a las personas mayores, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida, y particularmente a través de nuestro nuevo centro de bienestar integral, con espacios para el deporte, la recreación y la salud, en medio de un ambiente cálido y confortable para el disfrute de toda la familia”, destacó Óscar Mario Ruiz, director de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar.

Bienestar ambiental y social

Las organizaciones buscan crear proyectos que no solo generen un impacto social, sino que además estén en línea con una visión ambiental y sostenible para el planeta. En el caso del nuevo Centro de Bienestar Integral Cra. 60, su infraestructura más amigable con el medioambiente permite el uso eficiente de los recursos al contar con iluminación y ventilación natural en todos sus ambientes, un diseño bioclimático que facilita el ahorro de recursos.



"Somos conscientes de que adoptar estrategias que nos permitan ser más amigables con nuestro entorno no solo nos beneficia a nosotros como personas, sino que también nos ayuda a cuidar el medioambiente. En este sentido, en la nueva sede hemos incorporado un punto de carga para transportes eléctricos, sistemas de manejo eficiente del agua que incluyen la recolección de aguas lluvias, así como el uso de energía eficiente a través de la implementación de luminarias LED y paneles solares”, enfatizó Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar.



De la misma forma, en el piso 14 de sus instalaciones, la sede cuenta con una huerta urbana y en su diseño integra jardines contemplativos con el fin de promover la biodiversidad y mejorar el bienestar de los usuarios. Estas iniciativas no solo generan un impacto positivo en el entorno, sino que también demuestran resultados tangibles en términos de eficiencia de recursos. Por eso, en un esfuerzo de seguir aportando construcciones sostenibles con edificios más eficientes, Compensar logró para esta sede la precertificación EDGE, reconocida mundialmente y respaldada por el Grupo del Banco Mundial que requiere una reducción mínima del 20% en el uso de energía, agua y carbono incorporado en los materiales utilizados, comparados con un edificio estándar local.



De cara hacia el futuro Compensar se propone continuar fortaleciendo sus programas y servicios dirigidos a la población de más de 60 años y, como parte de ese objetivo seguir consolidándose como una plataforma de bienestar integral que, desde la perspectiva de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez pueda fomentar el acceso a una vivienda digna, servicios de salud integrales, recreación, ocio y turismo, así como escenarios para el fomento de la empleabilidad y el emprendimiento.



