Presidenta de TCC, en charla con la Comisión de la Verdad

‘Una conversación para el futuro: empresa y verdad del conflicto armado’ tendrá como invitada para su quinta entrega a Josefina Agudelo, presidenta del Grupo Logístico TCC, quién dialogará con Francisco de Roux, S. J., presidente de la Comisión de la Verdad, el viernes a las 9 a. m.

La charla, que estará bajo la moderación de Francisco Miranda, director de Portafolio, forma parte del ciclo de encuentros propiciados por la Comisión con líderes empresariales de distintos sectores productivos y zonas del país, para escuchar sus impresiones sobre el conflicto armado, cómo los afectó, cuáles pueden ser los factores de persistencia y conocer sus propuestas para buscar la convivencia y la no repetición.

La conversación con Josefina Agudelo, presidenta del Grupo Logístico TCC, será el viernes, a las 9 a. m. Se podrá seguir a través de portafolio.co, comisiondelaverdad.co y canales YouTube de Portafolio y la Comisión.

Administradora de negocios de la universidad de EAFIT, fue gerente general de TCC S.A., entre 1985 y 1991, en el 2008 asumió la Presidencia de TCC y en el 2016 fue nombrada en la Presidencia Corporativa del Grupo Logístico TCC. Es miembro de diferentes juntas directivas, entre ellas, del Consejo Directivo de ProAntioquia y presidenta de la junta directiva del Consejo Privado de Competitividad.



En la conversación anterior con De Roux, participó Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien llamó la atención sobre la importancia que tuvo el empresariado colombiano durante el conflicto armado para que el Estado siguiera operando a pesar de las duras situaciones que se atravesaron durante tantos años. “Colombia no le ha dado el valor a lo importante que fue la actividad económica para mantener vivo el país. El sector empresarial se mantuvo y eso hizo la diferencia con conflictos de otros países, donde las empresas se fueron. Me quito el sombrero ante todos los que decidieron mantener funcionando el país”, dijo el alto directivo.



Por su parte, De Roux también ha reconocido en los diferentes encuentros el valor de quienes se quedaron en el país en medio del conflicto y ha sido solidario con quienes no tuvieron otra opción y tuvieron que marcharse ante las amenazas que los acechaban. Sin embargo, llamó la atención sobre aquellos que fueron reconocidos como empresarios y terminaron financiando grupos ilegales, especialmente paramilitares, y patrocinaron hechos horrendos en los que la población civil fue la más afectada.



Al respecto Mac Master fue enfático al afirmar que no se puede hablar de los empresarios como si se tratara de terceros responsables del conflicto armado. Si bien admite que algunas personas patrocinaron en hechos ilícitos por los que tendrán que pagar, no lo hicieron en calidad de empresarios.



Los jóvenes nos han demostrado que no eran unos descreídos, que sí les importan lo que está pasando en el país. Hay que oírlos COMPARTIR EN TWITTER

Sobre el Acuerdo de Paz, el representante gremial fue duro al cuestionar que no se incluyó a los empresarios en los diálogos y demandó que eso sea reconocido por los que lideraron el proceso de paz. “Así como se les piden a quienes estaban en desacuerdo que lo acepten, hay que pedirles a los negociadores que también hagan reconocimientos que efectivamente construyan hacia el futuro y nos permitan cumplir con la obligación de tener un mejor país”. Con esa misma fuerza también dijo que se debe seguir adelante en la construcción de la paz: “Tenemos diferencias conceptuales… Pero tenemos lo que tenemos y tenemos que salir adelante”.



Para De Roux y Mac Master la inequidad es de los mayores males que aqueja a Colombia, por lo que coincidieron en que una de las formas de atacarlo sería logrando que los sobrexcedentes de las grandes empresas se reinviertan en infraestructura, tecnología y apoyo a desarrollo social, ambiental y empresarial.



“En lugar de tener una acumulación desproporcionada, que esas ganancias solo se queden en consumos suntuarios o que se hagan manejos financieros en las bolsas (que son legítimos), las empresas deberían ingresarlos a la cadena. Hay un momento en que ya no pueden invertir más en sí mismas”, aseguró el presidente de la Comisión.

Al respecto, Mac Master dijo que hay ideologías que no permiten ejecutar este tipo de acciones: “…si se crean las condiciones para que haya mayor inversión en Colombia, se dice que se está favoreciendo a alguien. No es verdad, pero eso cala en la gente y eso es populismo”.



El líder gremial se refirió en varios momentos a que son las empresas, grandes y pequeñas, las que pueden generar los empleos y de esta forma contribuir a bajar los niveles de pobreza y de inequidad. Subrayó que, aunque esta apreciación puede sonar a ‘lugar común’, deja de serlo porque, a su juicio, los colombianos no están convencidos de ello y que por eso parecería que el mérito que tienen ser emprendedor, microempresario o mediano, se pierde cuando se trata de las grandes empresas.



“A Colombia le falta salir de esa dicotomía y creo que la ideología nos enreda un poquito. Tenemos que ser más pragmáticos. No es lo mismo gente rica que empresas grandes. Las personas con muchos recursos deben pagar muchos impuestos. Las empresas con muchos recursos deben ser parte de la solución en temas de equidad. Pero las empresas (grandes o pequeñas) todas merecen ser apoyadas porque generan grandes soluciones a las necesidades de este país”, afirmó el representante gremial.



Como en pasadas conversaciones, en esta también se concluyó que el diálogo es la salida a los conflictos y, en especial si se hace con los jóvenes que llevan varios años expresándose en las calles. “Los jóvenes nos han demostrado que no eran unos descreídos, que sí les importan lo que está pasando en el país. Hay que oírlos”, puntualizó Mac Master.



*Un informe desarrollado por la Unidad de Contenidos Especiales, en el marco de la alianza de la Comisión de la Verdad y Portafolio.