Empresarios hablan de futuro luego del Acuerdo de Paz

En la búsqueda de respuestas que expliquen qué llevó a Colombia al conflicto armado, con miras a que no se vuelva a repetir, es definitivo incluir en la conversación a los empresarios. Con esta premisa comenzó ‘Una conversación para el futuro: empresa y verdad del conflicto armado’, una serie de charlas propiciadas por la Comisión de la Verdad.

El invitado al primer encuentro fue el empresario barranquillero Antonio Celia, expresidente de Promigás, quien conversó con Francisco de Roux S.J., presidente de la Comisión de la Verdad, bajo la moderación de Francisco Miranda, director de Portafolio.

El segundo diálogo será el jueves 5 de agosto, a las 6 p. m., con Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura. El alto ejecutivo bogotano es abogado de la Universidad de Medellín y cursó la especialización en Seguros de Swiss Re, en Zurich, y el CEO Management Program en Kellogg School of Management. Desde hace 38 años ha estado vinculado a las compañías de Suramericana.



En el diálogo con De Roux, se buscará ahondar en las causas y consecuencias de la violencia, los factores de persistencia y sobre cuáles deben ser las acciones que asuma el país para corregir y encausar el rumbo, desde la mirada del empresariado.



Por esto, durante la charla inaugural, De Roux mostró su satisfacción por contar con la presencia de un empresario como Celia, dado que Promigás, la compañía que presidió durante un cuarto de siglo, fue una de las más afectadas por el conflicto armado: atentados al gaseoducto — incluso con víctimas fatales—, amenazas de secuestro y una zozobra constante.



Así que resaltó la valentía y compromiso del líder empresarial por no abandonar el país en aquellas circunstancias y no transar ante las extorsiones de la guerrilla y de otros grupos al margen de la ley. “Si algo complica las cosas es financiar la guerra a través de ceder a la extorsión”, sostuvo De Roux.



Educación y empleo

Celia puso sobre la mesa varios aspectos que no se pueden seguir evadiendo y que coinciden con lo que los jóvenes han venido exigiendo en las calles en los últimos meses. “Ellos están pidiendo educación y empleo; no renta básica”, dijo.



Y fue más allá al afirmar que el país lleva muchos años aplazando los mismos temas, mientras los políticos y los gobiernos continúan con promesas incumplidas, que, según él, están llevando a que la gente ya no crea en la democracia. En este sentido hizo un llamado de atención a la clase política. “La mala política se ha tomado el país, se ha degradado mucho. Es lamentable —dijo—. Estos paros son sobre todo contra la clase política y muchos no se han sentido aludidos; tienen que despertar. Es fundamental fortalecer la democracia”.



En varios momentos de la charla, Celia enfatizó que los problemas de Colombia no son de ahora: “En serio, debemos ponernos a hacer la tarea de manera juiciosa porque tenemos una cantidad de problemas no resueltos durante muchos años”, y uno de ellos es la desigualdad, entendida como la falta de oportunidades: “Que las niñas y los niños arranquen la carrera de la vida desde la misma línea de partida, porque muchos comienzan con unas diferencias o ventajas gigantescas”.



Al respecto, se refirió a la falta de calidad de la educación superior que considera abre una brecha, por ejemplo, entre quienes buscan trabajo como egresados de universidades de la altura de la Nacional, los Andes o la del Norte, comparadas con la de La Guajira. Así que insta a mirar de fondo, y ya, cómo se va a mejorar la calidad de la educación universitaria que considera muy “regular”.



En la misma línea de De Roux, el barranquillero sostiene que solo entre todos los colombianos se podrá construir un país viable: “Es anacrónico buscar soluciones por vía de las armas. Es falsa la dicotomía Estado o mercado. Son complementarios, son el medio, una forma de organización de una sociedad para que la gente viva mejor”.



Durante el encuentro, el presidente de la Comisión celebró varias iniciativas de los empresarios, quienes, a raíz del paro, han buscado alternativas para mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Llamó la atención sobre la necesidad de que las grandes empresas generen más empleos, fortalezcan la economía local y se aprovechen los bienes y servicios ecológicos que puede ofrecer el país, siendo responsables ambientalmente.



De otro lado, Celia quiere que el país sepa que un grupo de empresarios siempre ha estado dispuesto a trabajar por la paz. Contó que el expresidente Andrés Pastrana, luego de la suspensión de los diálogos de paz en el Caguán, delegó a cuatro de ellos (Celia, Nicanor Restrepo, Sabas Pretelt y Luis Carlos Villegas) para conversar con el Eln en La Habana. También se reunieron con Fidel Castro, quien preguntó si el empresariado estaría dispuesto a financiar parte de la desmovilización de ese grupo. “Dijimos que sí. Esto demuestra que siempre hemos estado comprometidos con estos asuntos”, recalcó.



En este diálogo, como en la mayoría que ha liderado la Comisión en su misión por recoger las explicaciones del conflicto armado, también se llegó a la conclusión de que la violencia no es el camino y que la guerra solo genera sufrimiento, dolor, desesperanza y atraso.

*Un informe desarrollado por la Unidad de Contenidos Especiales, en el marco de la alianza de la Comisión de la Verdad y Portafolio.