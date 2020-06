Cinco consejos para invertir en tiempos de coronavirus

En tan solo unos meses, la expansión del Covid-19 ha puesto contra las cuerdas a inversionistas y empresarios alrededor del mundo. Sin embargo, en las crisis también se generan oportunidades.

Hoy más que nunca hay que plantearse una estrategia para invertir de forma escalonada y segura. La actual situación en los mercados por la crisis económica del coronavirus, hace que los inversionistas busquen activos refugio o sectores que les den rentabilidad, aunque sea al largo plazo.



Expertos de la firma Latam en USA, con más de 26 años de experiencia brindando asesoría integral, entregan las siguientes recomendaciones para quienes buscan nuevas oportunidades de negocios en tiempos de Covid-19:



- Adquiera una franquicia de servicios y productos de primera necesidad. Negocios ya consolidados y testeados se están convirtiendo en una apuesta segura y de bajo costo en tiempos de pandemia. Se trata de las franquicias. Hoy con la llegada del Covid-19, los dueños de franquicias en Estados Unidos lograron potenciar sus negocios y proyectar grandes rentabilidades. José Torres, Director General de FranNet, con más de 20 años de experiencia como consultor en franquicias en el sur de la Florida, explica que los sectores de productos y servicios de primera necesidad, como supermercados y comida, panaderías, barberías, peluquerías, comidas rápidas, lavanderías, limpieza y mantenimiento, son los que tendrán un mejor comportamiento en el escenario actual. “Muchas sucursales se van a poner en venta por distintas razones, esto va a abrir la puerta de comprar a precios muy favorables. Se podrán adquirir locales comerciales con menores costos de renta y además habrá muchos incentivos fiscales, vendrá una recuperación acelerada de la economía. Invertir o establecer una franquicia en Estados Unidos no sólo es hoy posible, sino rentable, para los colombianos que buscan invertir”, asegura Torres.



- Diversifique su portafolio de inversiones. El patrimonio de un inversionista siempre tiene que mantener una posición diversificada. Lo más importante es no concentrar todo el capital en instrumentos que implican riesgo, sino también invertir en elementos estables que logren un equilibrio entre ganancias y pérdidas. Ante la volatilidad económica en tiempos de coronavirus y las variables de cada sector, un portafolio de inversión debe ser una herramienta que compense cualquier baja causada por el movimiento de los mercados. “Invertir de forma escalonada y diversificada, aprovechando las economías en crecimiento y pensando en el medio y largo plazo, siempre traerá buenas perspectivas. En mi caso, en lugar de quedarme esperando a que levantaran la cuarentena en Colombia, amplié la presencia de mi empresa y ahora estoy operando en el mercado estadounidense con todas las medidas de bioseguridad, donde ya se inició la reapertura”, asegura Jhon Isaza, CEO de Fígaro Barber Shop, un emprendimiento de barbería y cuidado personal, con más de 25 puntos de operación en Colombia y que ahora está proceso de expansión en Estados Unidos.



- Haga inversiones en dólares. Divisas como el dólar estadounidense han sido consideradas activos refugio tradicionales, en tiempos de turbulencia financiera. Es la principal moneda de reserva y de referencia a nivel global. Si bien es difícil establecer activos refugio en una situación como ésta, el dólar americano se fortaleció después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, rechazara la idea de usar tasas de interés negativas en Estados Unidos y de que advirtiera que la recuperación de la economía estadounidense será lenta. Si los inversionistas prevén una recesión, comprarán dólares, a pesar de que existan otros instrumentos financieros con mayor rendimiento relativo. En tiempos de incertidumbre, muchos prefieren seguridad de capital, que una tasa de rendimiento más alta en una inversión que pueda tener más riesgos. “El mundo es muy grande y existen múltiples oportunidades de inversión. Una apuesta segura en este momento es invertir en dólares. De hecho, los bancos se encuentran líquidos. Existe facilidad para acceder a créditos, con tasas sumamente competitivas para ciudadanos extranjeros, quienes, además, pueden tomar ventaja de incentivos impositivos. Esta es una emergencia sanitaria, no económica”, asegura Edgar Pulido, Director Internacional de las Oficinas en Colombia de la firma estadounidense Latam en USA.



- Invierta en Fondos de Capital Privado en EEUU. El capital privado (o private equity) es una de las formas de inversión que ha tenido mayor auge en los últimos años en todo el mundo. Este modelo de inversión colectiva, ampliamente conocido y consolidado en países desarrollados como Estados Unidos, está hoy abierto para los inversionistas de países latinoamericanos, incluido Colombia. Son inversiones de capital en empresas que no cotizan en la bolsa de valores, administradas por un equipo profesional, cuyo objetivo principal es proveer un retorno a mediano o largo plazo a sus inversionistas. En tiempos de crisis, se ha demostrado que esta estrategia prospera durante ciclos volátiles como capital flexible basado en soluciones, impulsado por inversionistas que necesitan liquidez o que requieren rebalancear portafolios y están forzados a la venta de activos, generando mayores descuentos para los inversionistas que tengan la liquidez. “Un caso de éxito son los fondos de inversión que se convierten en propietarios mayoritarios de hoteles en Estados Unidos, para mejorarlos y darles más rendimiento. Transcurrido un tiempo entre 3 y 7 años, venden las acciones compradas para obtener una rentabilidad en la operación. Hoy, con la necesidad de renovación de la industria hotelera y del turismo, este modelo de Private Equity será muy atractivo para gente que busca invertir en dólares”, asegura Pulido.



Comprar acciones en baja para luego vender – Si bien la primera recomendación es no dejarse llevar por el pánico bursátil, sí se pueden detectar los sectores y acciones en caída por la crisis del coronavirus, que tienen potencial de recuperarse en grande cuando pase la pandemia. Un rebote de los mercados es muy posible con la aparición de una vacuna efectiva contra el Coronavirus. El desplome de los precios en sectores como el aéreo y automotriz, por ejemplo, permitirá que nuevos y pequeños inversionistas puedan aprovechar oportunidades interesantes en el mercado accionario local con un horizonte de mediano y largo plazo.



Inversionistas y emprendedores colombianos, se darán cita en el Webinar “Cómo invertir y migrar a Estados Unidos después del coronavirus” el próximo martes 16 de junio, a las 7PM hora de Colombia, un evento informativo para quienes deseen conocer planes de inversión, tendencias de negocios en EEUU y casos de éxito. Así mismo, cómo a través de esa inversión se puede obtener la visa de inversionista para establecerse formalmente en Estados Unidos. Los participantes podrán también obtener asesorías personalizadas con cada uno de los conferencistas.