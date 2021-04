Ciudadela universitaria inicia internacionalización para estudiantes

La educación universitaria no solo busca calidad académica y grandes investigaciones, sino que ahora el Covid-19 obligó a muchas industrias y sectores a readecuarse de cara a la “nueva normalidad”. En este contexto: la educación superior tiene su foco en la internacionalización para hacer profesionales no solo locales sino globales, que desempeñan un papel fundamental en cualquier perspectiva de desarrollo del país. Por esto, en Latinoamérica la única ciudadela universitaria que permitió ampliar el panorama y desarrollar un modelo pionero que cambiaría por completo la forma de percibir la educación fue CityU.



De acuerdo con las cifras de la Asociación Colombiana de Universidades, la caída de matrículas durante el segundo semestre de 2020 en las universidades que forman parte de la asociación fue, del 11,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2019; por otra parte, los números son alarmantes porque la pandemia afecto 23,4 millones de estudiantes universitarios y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe, según la International Association of Universities. Hoy en día, la Unesco reporta que son más de 1.370 millones de estudiantes que están acomodando sus necesidades académicas a sus hogares, dejando de lado el sueño de poder cruzar fronteras para unirse a una institución académica, ya que gran parte de ellos abandonan el proceso, por esto CityU al identificar esté desánimo, diseño el modelo Usense, el cual su directora Angelica Cabra, conceptualizó y llevó a la realidad, y que propone una nueva normalidad con prácticas híbridas, que hacen que los estudiantes comuniquen de manera diferente en nuevos espacios de socialización.



Bajo esa premisa y con la creación de Usense, se determinó que hay una gran necesidad en el país de fortalecer la internacionalización, porque Colombia cuenta con una oferta académica de primer nivel en Bogotá, en la cual, los estudiantes foráneos pueden disfrutar y acceder a una educación de alta calidad y contar con muchas más herramientas educativas”, agrega Angélica Cabra, directora de USense. El modelo de internacionalización de CityU aprovecha alianzas con las universidades del exterior, para que su comunidad educativa tenga un enfoque global que le permita interactuar con diferentes contextos y realidades en cualquier país del mundo y así mismo, para que Colombia construya lazos fuertes con diferentes instituciones alrededor del mundo y tengan diferentes experiencias, para poder adecuarlas al contexto Latinoamericano y así brindarles a los estudiantes las mejores vivencias.



Actualmente, CityU cuenta con estudiantes procedentes de Aruba, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Japón, Panamá, Rusia, Suiza, Venezuela e Italia, que se han quedado en Colombia durante la crisis sanitaria del Covid-19, a pesar que sus universidades utilizan una metodología completamente virtual. Esto, porque la ciudadela por medio de la estrategia de internacionalización, ofrece todas las condiciones de bioseguridad y los espacios de socialización.



Con el objetivo de generar aprendizaje, analizar la demanda y tomar el pulso al comportamiento en el extranjero, CityU desarrolló este plan de gestión, para garantizar a las familias, que se sigue manteniendo un estilo de vida universitario que no encontrarán en otro lugar, adicional, este tipo de experiencias se facilitan gracias al acompañamiento del equipo del complejo universitario, en donde pueden encontrar planes de hostales, de hoteles, espacios que están pensados para viajes de negocio o turismo, no sólo para una experiencia académica y de vida, pero nosotros somos los únicos que estamos concebidos, certificados y pertenecemos a los estándares internacionales de residencias que cuentan con todas las características de las universidades de alta calidad del mundo”, afirma Angélica Cabra.



ASÍ NACIÓ LA INTERNACIONALIZACIÓN



En 2019, la ciudadela universitaria CityU como parte de la Asociación Internacional de Housing (ACUHO-I), comienza a explorar las nuevas experiencias, que permiten desarrollar parámetros en la intervención y en el modelo para estudiantes universitarios de Latinoamérica, creando alianzas con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC de Monterrey), con la Universidad de Tampa, en Florida y también con la Universidad de Boston”.



La pandemia no ha sido un impedimento para seguir creciendo, debido a alianzas realizadas con otras universidades permitió conocer las medidas y protocolos de bioseguridad que los demás países están tomando y que permite visibilizar y compartir el nuevo modelo de gestión Usense.



“Este modelo ha llamado bastante la atención, un ejemplo de ello son instituciones como la American University in Cairo, la Universidad de Monterrey - UDEM y el TEC de Monterrey, las cuales están interesadas en conocer más acerca de USense, ya que a nivel internacional no existe”, cuenta Angélica Cabra.