Dónde sí y dónde no se podrían abrir bares en Colombia

El Ministerio de Salud, en su resolución 777 del 2021, dictó las condiciones para la reapertura en el país y para el regreso de las actividades sociales, culturales, económicas, religiosas y deportivas, entre otras.



Bares, discotecas, iglesias y estadios deportivos, por nombrar algunos, están a la expectativa para volver a funcionar. No obstante, para hacerlo tienen que estar en zonas donde la ocupación UCI sea menor del 85%. De estar por encima, seguirán ‘apagados’.



Así las cosas, al 2 de junio del 2021 y según datos del Sistema Integrado de Información de la Protección Social y del Ministerio de Salud, ¿cuáles serían las capitales del país que pueden volver a tener fiesta, fútbol, misa y más actividades masivas?



LAS QUE NO PODRÍAN ABRIR



De 32 ciudades capitales, 15 tienen una disponibilidad de UCI menor al 15%, lo que quiere decir, según los lineamientos del Minsalud, que no podrán abrir lugares donde haya aglomeraciones ni tener eventos.



Allí, no debe haber fiestas, ni reuniones sociales, ni idas a estadios o centros deportivos. Lo máximo de personas que pueden estar juntas son 50, sea en una actividad pública o privada.



Así las cosas, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga, que son turísticas y mueven la economía, no podrán abrir locales hasta que no suban a más del 15% su disponibilidad UCI.



Así están los porcentajes:

0 % de disponibilidad en UCI tenían Mocoa y Yopal, hasta el 2 de junio.

- Mocoa (Putumayo): 0%.

- Yopal (Casanare): 0%.

- Pasto (Nariño): 4,6%

- Tunja (Boyacá): 5,03%.

- Villavicencio (Meta): 5,17%.

- Bogotá: 5,27%.

- Cali (Valle del Cauca): 5,4%.

- Manizales (Caldas): 5,58%.

- Medellín (Antioquia): 6,32%.

- Cartagena (Bolívar): 6,44%.

- Bucaramanga (Santander): 6,92%.

- Ibagué (Tolima): 7,62%.

- Quibdó (Chocó): 9,38%.

- Cúcuta (Norte de Santander): 11,49%.

- San José del Guaviare (Guaviare): 12,15%.

Bogotá, Cali y Medellín, entre otras, no llegan ni a 10% de disponibilidad en UCI y por esos sus lugares de entretenimiento no pueden abrir. Archivo EL TIEMPO

LOS QUE SÍ PUEDEN ABRIR



Son 16 las ciudades que sí podrán abrir, siguiendo algunas recomendaciones, lugares para el entretenimiento y el esparcimiento.



Entre las medidas, están que solo pueden tener un aforo del 25%, o del 50% o más si ya tienen el plan de vacunación por encima del 70%.



Los porcentajes de estas ciudades son:

80 % Es la dispobilidad de Inírida en cuanto a UCI.

- Arauca (Arauca): 20%.

- Popayán (Cauca): 20,18%.

- Neiva (Huila): 21,25%.

- Santa Marta (Magdalena): 21,54%.

- Valledupar (Cesar): 21,55%.

- Pereira (Risaralda): 22,41%.

- Sincelejo (Sucre): 23,19%.

- Montería (Córdoba): 24,81%.

- Puerto Carreño (Vichada): 25%.

- Florencia (Caquetá): 30,36%.

- Armenia (Quindío): 36,76%.

- Barranquilla (Atlántico): 38,86%.

- San Andrés (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina): 47,83%.

- Riohacha (La Guajira): 66,67%.

- Mitú (Vaupés): 66,67%.

- Inírida (Guainía): 80%.



*De Leticia, la capital de Amazonas, las autoridades sanitarias no tienen registros de capacidad UCI.



